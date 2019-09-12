Рекламодателям
ПроЗдоровье
ПроНедвижимость
спецПРОекты
Истории успеха

Новосибирцам начислено более 3,7 млрд рублей имущественных налогов

В том числе, по транспортному налогу — 2 млрд 310 млн рублей.
  • 12/09/2019, 11:12
Новосибирцам начислено более 3,7 млрд рублей имущественных налогов

В Новосибирской области продолжается рассылка уведомлений на уплату имущественных налогов. Всего к уплате в 2019 году жителями региона – собственниками недвижимого имущества, земельных участков и транспортных средств начислено 3 млрд 751 млн руб, сообщили в УФНС по Новосибирской области.

Отмечается, что количество физлиц, владеющих транспортом, в базе налоговых органов Новосибирской области по итогам 2018 года стало больше на 32 тыс. в сравнении с предыдущим годом.

— Сейчас учтено более 743 тыс. плательщиков транспортного налога. Из них каждый шестой в прошлом году получил налоговую льготу (количество льготников по сравнению с 2017 годом увеличилось на 10 тыс. человек). Почти на 53 тыс. увеличилось количество транспортных средств, учтенных в базе данных налоговых органов. Всего в регионе у налогоплательщиков-физических лиц числится 1 млн 60 тысяч транспортных средств. К уплате в 2019 году новосибирцам начислен транспортный налог в размере 2 млрд 310 млн руб. (в 2018 г. – 2 млрд 192 млн руб.), — уточнили в УФНС.

Количество плательщиков налога на имущество физических лиц выросло на 34 тыс.

— По итогам 2018 года в базе данных налоговых органов числилось 1 млн 487 тыс. собственников строений, помещений и сооружений. Из них почти треть получили льготы, это на 57 тыс. больше, чем годом ранее. Всего учтено 1 млн 244 тыс. строений, являющихся объектами налогообложения (увеличение почти на 43 тыс. единиц). К уплате в 2019 году начислено 948 млн руб. (в 2018 г. – 740 млн руб.), — рассказали в пресс-службе.

Количество физических лиц-плательщиков земельного налога составляет около 646 тыс. (увеличение на 15 тыс. человек). Из них более трети были предоставлены льготы по уплате земельного налога.

— Льготников по земельному налогу стало больше на 30 тыс. человек по сравнению с прошлым годом. Всего сумма начисленного физическим лицам земельного налога составляет 493 млн руб. (в 2018 г. – 489 млн руб.), — уточнили в УФНС.

Напомним, срок уплаты налогов за 2018 год истекает 2 декабря 2019 года.

Фото: редакции

Популярное с сайта

Депутаты опять начали «раскачивать» резонансную тему, правительство пока отбивается.

«Мусорный» вопрос вновь обостряется

12/09/2019, 11:58
Депутаты опять начали «раскачивать» резонансную тему, правительство пока отбивается.
У новосибирцев падает интерес к ипотеке

У новосибирцев падает интерес к ипотеке

12/09/2019, 11:50
За восемь месяцев в регионе зарегистрировано на 13% меньше записей об ипотеке в ЕГРН.
В Новосибирске судят участницу преступного сообщества за контрабанду лесоматериалов

В Новосибирске судят участницу преступного сообщества за контрабанду лесоматериалов

12/09/2019, 10:50
Злоумышленники от имени аффилированных юрлиц организовали экспорт якобы приобретенных на территории РФ лесоматериалов на сумму 260 млн рублей.

Актуальный разговор

«Инновации и бизнес в России — вещи несовместимые»

«Инновации и бизнес в России — вещи несовместимые»

Все материалы
Новости

Сибирские ученые опасаются срыва сроков строительства СКИФа

12/09/2019, 17:27

Вадим Клебанов назначен генеральным директором S7 Airlines

12/09/2019, 17:23

СГК завершает работы по концессионному соглашению в Пашино

12/09/2019, 16:42

«Интернет-маркетинг: сегодня и завтра»

12/09/2019, 16:29

Сбербанк и Новосибирская область решили масштабировать сотрудничество

12/09/2019, 13:18

«Мусорный» вопрос вновь обостряется

12/09/2019, 11:58

У новосибирцев падает интерес к ипотеке

12/09/2019, 11:50

В Новосибирске судят участницу преступного сообщества за контрабанду лесоматериалов

12/09/2019, 10:50

Сегодня в Новосибирске пройдет финал Всероссийского конкурса красоты «Мисс Интеграция»

12/09/2019, 10:45

В Новосибирской области пересчитали долгострои

12/09/2019, 10:27

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии активной гиперссылки на infopro54.ru.  Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал.

Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

Материалы с пометкой Рекламный материал публикуются на коммерческой основе.


Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС77-59424 от 3.10.2014, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Ассоциация «Клуб независимых корреспондентов»

Яндекс.Метрика

 © 2016-2019 – Ассоциация «Клуб независимых корреспондентов» 16+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области

Недвижимость
Здоровье
Бизнес

Подписаться на новости

Введите свой e-mail

 
×
×
Сентябрь 2019
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Авг    
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30  
×
Arrow
Arrow
Slider
×
Arrow
Arrow
Slider
×
Arrow
Arrow
Slider
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Оставьте свои контакты и наш менеджер свяжется с вами, чтобы уточнить необходимые данные.



Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Оставьте свои контакты и наш менеджер свяжется с вами, чтобы уточнить необходимые данные.



Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×
Наверх в Новости Новосибирска