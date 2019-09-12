Новосибирцам начислено более 3,7 млрд рублей имущественных налогов

В Новосибирской области продолжается рассылка уведомлений на уплату имущественных налогов. Всего к уплате в 2019 году жителями региона – собственниками недвижимого имущества, земельных участков и транспортных средств начислено 3 млрд 751 млн руб, сообщили в УФНС по Новосибирской области.

Отмечается, что количество физлиц, владеющих транспортом, в базе налоговых органов Новосибирской области по итогам 2018 года стало больше на 32 тыс. в сравнении с предыдущим годом.

— Сейчас учтено более 743 тыс. плательщиков транспортного налога. Из них каждый шестой в прошлом году получил налоговую льготу (количество льготников по сравнению с 2017 годом увеличилось на 10 тыс. человек). Почти на 53 тыс. увеличилось количество транспортных средств, учтенных в базе данных налоговых органов. Всего в регионе у налогоплательщиков-физических лиц числится 1 млн 60 тысяч транспортных средств. К уплате в 2019 году новосибирцам начислен транспортный налог в размере 2 млрд 310 млн руб. (в 2018 г. – 2 млрд 192 млн руб.), — уточнили в УФНС.

Количество плательщиков налога на имущество физических лиц выросло на 34 тыс.

— По итогам 2018 года в базе данных налоговых органов числилось 1 млн 487 тыс. собственников строений, помещений и сооружений. Из них почти треть получили льготы, это на 57 тыс. больше, чем годом ранее. Всего учтено 1 млн 244 тыс. строений, являющихся объектами налогообложения (увеличение почти на 43 тыс. единиц). К уплате в 2019 году начислено 948 млн руб. (в 2018 г. – 740 млн руб.), — рассказали в пресс-службе.

Количество физических лиц-плательщиков земельного налога составляет около 646 тыс. (увеличение на 15 тыс. человек). Из них более трети были предоставлены льготы по уплате земельного налога.

— Льготников по земельному налогу стало больше на 30 тыс. человек по сравнению с прошлым годом. Всего сумма начисленного физическим лицам земельного налога составляет 493 млн руб. (в 2018 г. – 489 млн руб.), — уточнили в УФНС.

Напомним, срок уплаты налогов за 2018 год истекает 2 декабря 2019 года.

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