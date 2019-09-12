«Впервые за 4 года ремонтируются магистральные сети»

11 сентября вопросы подготовки энергетического хозяйства к зиме и источников инвестиций в ремонт и замену теплосетей стали предметом обсуждения на заседаниях профильного комитета Законодательного собрания Новосибирской области и комиссии Совета депутатов города Новосибирска.

Директор Новосибирского филиала Сибирской генерирующей компании Андрей Колмаков ответил на вопросы депутатов и рассказал о перспективах обновления теплосетевого хозяйства Новосибирска.

—В этом году в ремонты было вложено 721 млн рублей, что почти вдвое больше, чем прошлым летом, — доложил Андрей Колмаков. — Работы проводились на двенадцати участках магистральных сетей, имеющих стратегическое значение для теплоснабжения города. Мы обеспечиваем перекладку труб в объеме более 5 км. — Впервые за 4 года в Новосибирске реализуется программа ремонта магистральных теплосетей, — отметил начальник департамента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства мэрии города Новосибирска Дмитрий Перязев, подводя итоги летней ремонтной кампании этого года.

Впрочем, Колмаков подчеркнул, что объем ремонта этого года недостаточен, чтобы кардинально повысить надежность теплоснабжения города. По его словам, необходимо стратегическое решение о долгосрочном тарифном регулировании, которое позволит вкладывать средства в теплосети, планировать инвестиционную программу на перспективу.

Завершая работы, СГК начинает формировать ремонтную программу на следующий год, прежде всего на тепловых сетях.

— Есть необходимость в обновлении 18 км тепловых сетей, которые бы стали продолжением ремонтной программы этого года. В том числе, нужно обновить магистраль в теле Коммунального моста, — подчеркнул глава новосибирского филиала СГК. — План работ необходимо сформировать до конца ноября. Это нужно сделать вовремя, чтобы организовать работы в максимально удобном графике, прежде всего, для жителей города, а также решить вопросы финансового обеспечения ремонтных работ.

Андрей Колмаков добавил, что энергетики высказывают свое мнение как эксперты, но решать, что именно делать и в каком объеме могут только власти.

Фото: Юлия Данилова