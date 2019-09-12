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В Новосибирске судят участницу преступного сообщества за контрабанду лесоматериалов

Злоумышленники от имени аффилированных юрлиц организовали экспорт якобы приобретенных на территории РФ лесоматериалов на сумму 260 млн рублей.
  • 12/09/2019, 10:50
В Новосибирске судят участницу преступного сообщества за контрабанду лесоматериалов

Заместитель прокурора Новосибирской области утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 37-летней участницы преступного сообщества, занимающегося контрабандой лесоматериалов и хищением бюджетных денежных средств, сообщили в пресс-службе прокуратуры Новосибирской области.  Она обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 210 УК РФ (участие в преступном сообществе) и 28 эпизодов преступлений по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество в особо крупном размере), ч 3 ст. 226.1 УК РФ (контрабанда стратегически важных товаров).

Отмечается, что обвиняемая заключила с прокуратурой досудебное соглашение о сотрудничестве, остальные участники преступного сообщества установлены, по основному уголовному делу проводится предварительное расследование.

— По версии следователей регионального МВД, состоящее из 7 человек преступное сообщество с 2009 год по 2017 год на территории г. Новосибирска, Томской и Иркутской областей, Республики Хакасия, Алтайского и Красноярского края заключало от имени подконтрольных фирм фиктивные внешнеэкономические контракты, — уточнили в прокуратуре.

Используя реквизиты иностранных контрагентов и привлекая граждан иностранных государств, злоумышленники организовали от имени аффилированных юридических лиц экспорт якобы приобретенных на территории Российской Федерации лесоматериалов и их документальное сопровождение.

— Однако таможенные декларации содержали заведомо недостоверные сведения о производителе, отправителе и получателе товара. В последующем фиктивные документы вместе с налоговыми декларациями предоставлялись в налоговый орган для незаконного возмещения налога на добавленную стоимость. Злоумышленникам таким образом удалось возместить из бюджета Российской Федерации налог на добавленную стоимость на сумму свыше 257 млн. рублей, — отметили в прокуратуре.

В интересах государства прокуратура Новосибирской области предъявила по уголовному делу гражданский иск на сумму причиненного преступлением ущерба. Для обеспечения исполнения иска на принадлежащее участникам преступного сообщества имущество (недвижимость, транспортные средства, деньги) наложен арест на общую сумму более 207 млн. рублей.

Уголовное дело рассмотрит по существу Заельцовский районный суд г. Новосибирска.

Фото: pixabay.com, автор- Pavlofox

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