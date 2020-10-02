VIP-сlub анализирует вызовы и шансы посткарантинной реальности

Первое осеннее заседание общественного объединения VIP-сlub было посвящено посткарантинной рефлексии — контекстам и полям действия, которые сформировала изменившаяся жизнь.

— Пандемия в некотором смысле оказалась рубежным событием, — отметил, открывая заседание, президент Клуба Алексей Потапов. — Она ведь действительно поделила реальность на «до» и «после». Причем я имею в виду даже не ее медицинскую составляющую, а социокультурные перемены, производные от этого явления. В «карантинном» мире многие реалии стали функционировать по-другому, у многих в обществе изменилась и их роль, и самовосприятие.

Каждое заседание VIP-club двухкомпонентное: совещательно-аналитическая и неформально-праздничная части. Локацией первой в этот раз был коворкинг «Простор» — весьма небанальное пространство, стимулирующее умственное творчество.

Серьезная составляющая в этот раз была насыщена размышлениями о новых шансах, открывшихся в переменившемся мире, о функционале медиаиндустрии и веерах управленческих решений на уровне отдельных компаний и целых городов. Контент этот у участников вызывает отнюдь не созерцательный интерес: в VIP-club довольно ярко представлено сообщество госуправленцев, к тому же взбодренное победами на выборах. Немало людей и из силовых структур. При этом в клубе нет никакой «державной концентрации». Напротив, оргструктура Клуба примечательна как раз тем, что при наличии президента в нем нет личной монополии решений — это демократический централизм в самом буквальном его воплощении, коллективный разум.

— У нас, как говорится, нет никакого солнца в кольце планет, — поясняет Елена Потапова, директор консалтингового агентства VIP-club. — Наше сообщество — это полицентричная система. Тут каждый кому-то солнце — в своей роли, в рамках своих компетенций. Каждый генерирует свои информационные поля, а вместе — такое мозаичное информационное поле, урожайное для всех. Сейчас в Клуб входят более 500 компаний и известных персон. И это не просто отвлеченное большое число. Это именно круг ЛИЧНОСТЕЙ. В Клуб рекомендуют людей с родственной, созвучной нам энергетикой и жизненной философией.

На этом заседании в VIP-club были приняты основатели информационно-аналитического портала Infopro54 Юлия Данилова и Татьяна Краснова.

— Мы не просто принимаем в Клуб двух новых участников, — подчеркнул Алексей Потапов — Мы, можно сказать, теперь даем нашему сообществу персонифицированный доступ в мир массовой информации, в мир PR, качественно проработанной медиарекламы. В партнерской роли эти люди известны нам давно и очень ценны для нашего сообщества. Мы, работая с ними, увидели, сколь действенна продуманная медиаподача. Например, на следующий день после публикации на портале к герою статьи обратились с запросом — представить расчеты по вопросам совершенствования отрасли из профильного министерства в Москве. Позвонил заместитель министра. Практически сразу еще обратились из профильной ассоциации — сделать доклад по этому же вопросу на конференции, состоявшейся на этой неделе в Москве. Это говорит о том, что портал читают в федеральных правительственных кабинетах — мы получали качественную обратную связь.

Как отметила в приветственной речи Юлия Данилова, 30% читателей портала — из других регионов, 10% — из заграницы, от 20% материалов генерируются в ходе анализа соцсетей — из обсуждений, дискуссий, мониторинга контекстов. Потому сообщество VIP-club — оно же и круг потенциальных соавторов-инициаторов.

— Скандальные темы мы не освещаем — фактор wow-популярности мы не эксплуатируем принципиально, — дополнила коллегу Татьяна Краснова. — Мы коммерческая структура, не нужно стыдиться зарабатывать деньги. Стыдиться можно (и нужно!) только нечестного контента. Потому мы не делаем материалов, вынуждающих использовать приемы инверсии или манипуляционной недосказанности. Только контент, за который самим не стыдно.

Продолжением деловой части встречи единомышленников стало выступление Виктора Толоконского, российского государственного деятеля, советника губернатора Новосибирской области и советника президента холдинга «РАТМ». Имело оно форму ораторского эссе, насыщенного и эффектной риторикой, и матчастью.



Главный вопрос, стоящий сегодня на повестке, — что можно предвидеть в сложившихся условиях, как взаимодействовать, на сколько планировать, какие вызовы готовит экономика настоящего. Выступление Виктора Толоконского вызвало неподдельный интерес присутствующих — в непринужденной атмосфере каждый смог задать любой вопрос и получить развернутый, без подтекста ответ.

Макрорегиональная интеграция, развилки управленческих решений — все это было проговорено подробно и не без артистизма.

Мультимодальность Новосибирска, идея города, который, не сидя на природных монополиях, тем не менее сам себе ресурс — это именно плоды эпохи Виктора Толоконского — яркой, неоднозначной, но, бесспорно, пассионарной. Теперь Толоконский — тяжеловес политико-экономического консалтинга, и выступлениям его свойственна насыщенность и этакий академический шик.

Вторая часть вечера, party-блок, состоялась в полюбившейся локации VIP-club — караоке-ресторане «Танцуки». Расход энергии от заседания в «Просторе» восполнился гастрономическими изысками, а коллегиальное единение непринужденно укрепляли караоке-баттлы.

Пища для ума и души способна восполнить любой временный вакуум, а когда есть единомышленники, все вызовы преодолимы.

Фото предоставлено VIP-club