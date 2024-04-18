Новосибирцам окажут помощь в голосовании за объекты благоустройства в 50 точках города

Новосибирцы, которые еще не успели отдать свой голос за локацию для первоочередного благоустройства, смогут это сделать с помощью волонтеров в молодежных, ресурсных центрах, а также в мэрии города Новосибирска. Чтобы пройти процедуру онлайн-голосования, при себе необходимо иметь мобильный телефон.
— Если вы не знаете, как голосовать на «Госуслугах», 19 апреля в городе откроются 50 точек, где вам помогут это сделать. Приходите! — прокомментировала заместитель мэра – начальник департамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии города Новосибирска Анна Терешкова.
19 апреля с 10.00 до 16.00 все желающие старше 14 лет могут прийти в зал общественной приемной мэрии по адресу: ул. Депутатская, 38.
С 10.00 до 19.00 – в молодежные и ресурсные центры.
Список объектов благоустройства, за которые можно проголосовать:
Оставить свой голос можно также на сайте.
19 апреля день комфортного голосования — список адресов молодежных и ресурсных центров.
Фото Ростислава Нетисова
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