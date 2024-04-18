Новосибирцам окажут помощь в голосовании за объекты благоустройства в 50 точках города

Новосибирцы, которые еще не успели отдать свой голос за локацию для первоочередного благоустройства, смогут это сделать с помощью волонтеров в молодежных, ресурсных центрах, а также в мэрии города Новосибирска. Чтобы пройти процедуру онлайн-голосования, при себе необходимо иметь мобильный телефон.

— Если вы не знаете, как голосовать на «Госуслугах», 19 апреля в городе откроются 50 точек, где вам помогут это сделать. Приходите! — прокомментировала заместитель мэра – начальник департамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии города Новосибирска Анна Терешкова.

19 апреля с 10.00 до 16.00 все желающие старше 14 лет могут прийти в зал общественной приемной мэрии по адресу: ул. Депутатская, 38.

С 10.00 до 19.00 – в молодежные и ресурсные центры.

Список объектов благоустройства, за которые можно проголосовать:

Октябрьский район – сквер «Зыряновский»;

Кировский район – набережная на улице Саввы Кожевникова;

Дзержинский район – сквер имени Калинина;

Советский район – набережная на улице Новоморской;

Ленинский район – парк имени Кирова;

Центральный округ – Ельцовский парк, от Красного проспекта до улицы Танковой, 24;

Первомайский район – территория вокруг безымянного озера в районе улиц Ласточкина и Приозерной;

Калининский район – парк «Сосновый бор».

Оставить свой голос можно также на сайте.

19 апреля день комфортного голосования — список адресов молодежных и ресурсных центров.