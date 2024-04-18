Освобожденные из плена бойцы СВО вернулись домой в Новосибирск

С начала Специальной военной операции домой в родную Новосибирскую область вернулись 5 бойцов, находившиеся в плену. Одного из них вызволили уже в 2024 году. Освобождению сибиряков способствовал Аппарат уполномоченного по правам человека в регионе.

По словам новосибирского омбудсмена Елены Зерняевой, в списке на освобождение находятся еще 10 наших земляков.

— По каждому разыскиваемому участнику СВО мы отправляем запрос федеральному уполномоченному Татьяне Москальковой, а также в министерство обороны. Проводится работа по нескольким участникам СВО по вызволению из плена, — сообщила Зерняева в пресс-центре ТАСС.

Омбудсмен отметила, что за 2023 год в ведомство поступило 2,7 тысячи обращений, что на 19% меньше, чем в 2022-м.

Ранее редакция сообщала о том, что команда новосибирского «Стадиона» приняла зачет по нормативам ГТО у бойцов спецподразделения «Ахмат» в Луганской народной республике. Тестирование от сибиряков прошли около 200 человек — позже они все получат знаки отличия.