У новосибирцев формируется «коронный» иммунитет

По результатам исследований 1,1 тысячи жителей области, проведенных в рамках экспериментального проекта с участием 22 регионов страны, у 9% исследованных выявлено наличие антител в организме.

— Выборка была произвольная, — сообщает начальник управления Роспотребнадзора по Новосибирской области Александр Щербатов. — Наличие антител показывает, что у населения области уже формируется иммунитет. Однако в Москве этот показатель достигает 15%.

В связи с этим, по информации главы ведомства, исследования в области будут продолжены. Предполагается протестировать 2,6 тысячи человек.

Кроме того, растет число медицинских организаций, осуществляющих исследование и, как следствие, самих исследований.

— Мы каждую неделю прирастаем по количеству тестов, — сообщает Щербатов. — На прошлой неделе количество тестов было 25,6 тысячи, неделей ранее — 24,6 тысячи. На 22 неделе карантина тестирование достигало 18,9 тысячи. Кроме того, в пятницу выданы разрешения двум лабораториям — НМИЦ им. Мешалкина и «РЖД–медицина». Они самостоятельно подтверждают лабораторные исследования, работают самостоятельно.

Стоит напомнить, что ранее количество проводимых тестов и их соотношение с числом ежедневно выявленных случаев заболевания коронавирусом стали поводом для подозрений в махинациях с цифрами у жителей области, имевших симптомы простудных заболеваний, ряда общественных деятелей и медработников. В частности, как обратили внимание общественники, ежедневные данные о количестве заболевших, предоставляемые областным штабом по борьбе с коронавирусом, держатся в строгих рамках от 100 до 110 человек в сутки (в последнюю неделю были исключения) вне зависимости от количества проведенных анализов.

По информации областного штаба по борьбе с коронавирусом, количество лабораторно подтвержденных случаев коронавируса на территории области 6,6 тысячи человек, из них 384 — дети. Вылечились с нарастающим результатом 4,1 тысячи человек, летальных исходов — 116, в реанимации находятся 115 человек, ни искусственной вентиляции легких — 23 человека. Сегодня тестированием занимаются 14 лабораторий. Общее количество тестов — 22,5 тысячи. По сравнению с предыдущей неделей, темп прироста составляет 0,1%. 26 неделя насчитывала 834 случая, 27 — 635 случаев. Учреждения здравоохранения продолжают работать в режиме повышенной готовности.

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