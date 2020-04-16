Новосибирцам предложили «ключ» к спокойствию

Большинство из нас в новой реальности переживают за близких, а особенно — за безопасность и здоровье пожилых родственников, навещать их из-за сложившейся ситуации у многих нет возможности. Справляться с этой тревожностью, конечно, можно и с помощью специальных тренингов и медитаций, но есть более технологичное решение — сервис «Ростелеком Ключ», активно внедряемый застройщиками в Сибири.

Система включает сразу несколько полезных услуг: «Умный шлагбаум», «Умный домофон», «Комплексное видеонаблюдение» и «Умные счетчики». Все эти функции связаны в единую цифровую экосистему, а управлять ей можно со своего смартфона.

— «Ростелеком Ключ» объединяет умные технологии в целостный комплекс, которым можно управлять из любого места, где есть интернет. Например, наш домофон разрешает открывать дверь в подъезд через приложение: хозяева видят гостя и принимают решение — пустить его или нет. С помощью сервиса генерируются временные коды доступа для курьеров или врачей, а также настраивается переадресация звонков с домофона на смартфоны членов семьи. Через приложение можно управлять шлагбаумами и воротами, а скоро появится возможность заезжать во двор с использованием радиометок на лобовом стекле автомобиля, — отметил Юрий Куприянов, директор Новосибирского филиала ПАО «Ростелеком».

Только за прошлый год удобство системы оценили 4 тысячи семей Новосибирской области, в планах — до лета текущего года обеспечить этим функционалом еще 3,5 тысячи местных домохозяйств. И это вполне реально, ведь все больше строительных компаний региона при подготовке многоквартирных домов к сдаче выбирают «Ростелеком Ключ». В Новосибирске компания сейчас работает с такими застройщиками, как «Энергомонтаж», «ВИРА-Строй», «КПД-Газстрой», ГК «ПСФ», ГК «Расцветай», ГК «Стрижи» и другими. В частности, система «Ростелеком Ключ» уже установлена в жилых комплексах «Дивногорский», «Пифагор», «Сосновый бор», «Весенний». В результате при заселении жильцы могут пользоваться услугами, делающими повседневную жизнь более удобной и безопасной.

— Мы продуктивно взаимодействуем с «Ростелекомом» в части установки видеодомофонов, диспетчеризации лифтов, проведения интернета и телевидения. В ЖК «Весенний» эти услуги уже работают в домах, введенных в эксплуатацию в 2019 году. Важно, что компания предлагает комплексные решения и проекты, которые формируются под конкретные объекты с максимально продуманной реализацией. «Ростелеком» активно работает над улучшением качества и доступности услуг. Есть уверенность, что в дальнейшем наше сотрудничество продолжится при проектировании следующих жилых объектов. Благодаря нашему партнерству мы предлагаем на рынке недвижимости одно из самых передовых решений, — говорит Алексей Жирнов, заместитель директора по инженерным коммуникациям ООО МЖК «Энергетик. Специализированный застройщик».

В нынешней ситуации потенциал сервиса «Ростелеком Ключ» актуален как никогда. Можно, наконец, почувствовать себя в большей безопасности и меньше волноваться за свою семью. Например, с помощью облачного видеонаблюдения с мобильного устройства в режиме онлайн получится присмотреть за пожилыми родственниками, которые живут отдельно, а находясь в самоизоляции на даче — убедиться, что в городской квартире все в порядке. В обычное время сервис позволит проследить за детьми на игровой площадке, проверить на парковке автомобиль. При этом видео можно пересмотреть в архиве, срок хранения записей составляет от 7 до 60 дней.

Еще одна полезная функция, входящая в комплекс «Ростелеком Ключ», отвечает за удаленный сбор и передачу данных приборов учета воды, электроэнергии и тепла. Жильцам больше не нужно вручную передавать сведения со счетчиков, ведь благодаря единому пользовательскому интерфейсу показания автоматически попадают в управляющую компанию, а также доступны для мониторинга каждому собственнику в доме. Главное преимущество — прозрачность расчетов. Сразу понятно — за что и в каком размере начисляется плата. Если есть отклонения от общедомовых показателей, управляющая компания способна оперативно и точно установить причину. Это значит, что быстрее устраняются аварии, утечки, выявляются случаи несанкционированных подключений, расходы за которые ранее распределялись на всех жильцов.

Новые технологии и подходы, улучшающие качество нашей жизни, становятся доступнее. Платформа «Ростелеком Ключ» активно развивается, число полезных сервисов продолжает расти. Эксперты уверены: в течение ближайших нескольких лет подобные решения станут для нас обычными элементарными бытовыми удобствами, которые мы и вовсе перестанем замечать.

Фото предоставлено пресс-службой компании