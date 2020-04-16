Университет бизнеса УРАЛСИБ приглашает предпринимателей на антикризисный онлайн-марафон

23.04 в 11:00 — «Как работать бизнесу в условиях эпидемии?» Налоговые и бухгалтерские аспекты

21.04 в 12:00 — «Топ 7 экстренных мер для сохранения бизнеса в условиях кризиса»

Спикер: Денис Шешуков , бизнес-системщик, разработка и внедрение инструментов управления бизнесом через цели собственника. Действующий кризисный управляющий, работающий с крупными предприятиями и с МСБ.

, финансовый директор Polozov Group. Профессиональный бухгалтер, налоговый консультант., руководитель аудиторской практики Polozov Group. эксперт в сфере аудита коммерческих и некоммерческих организаций.

24.04 в 11:00 — «Как работать бизнесу в условиях эпидемии?» Правовые аспекты

Спикеры:

Давид Засеев, ведущий юрист арбитражной практики Polozov Group, правовое сопровождение коммерческих и некоммерческих организаций, выведение бизнеса из сложных финаносовых ситуаций.

Яна Орлова, ведущий юрист арбитражной практики Polozov Group, эксперт в области договорного права и корпоративных споров. Опыт в сфере гражданского и арбитражного судопроизводства.

27.04 в 11:30 — «Точные действия в продажах во время кризиса»

Спикер: Владимир Ефремов, директор филиала Группы компаний «ХОСТ» и управляющий партнер консалтинговой группы «Ладомиръ». Член гильдии маркетологов с 2016 г., эксперт по практическому увеличению прибыли и продаж в малом и среднем бизнесе.

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Фото предоставлено пресс-службой банка