Университет бизнеса УРАЛСИБ приглашает предпринимателей на антикризисный онлайн-марафон

Спикер: Денис Шешуков, бизнес-системщик, разработка и внедрение инструментов управления бизнесом через цели собственника. Действующий кризисный управляющий, работающий с крупными предприятиями и с МСБ.
21.04 в 12:00 — «Топ 7 экстренных мер для сохранения бизнеса в условиях кризиса»
Спикер: Дмитрий Кваша, спикер Торгово-Промышленной палаты Москвы, ГБУ Малый бизнес Москвы, руководитель юридического бюро «Дмитрий Кваша и партнеры»
22.04 в 12:00 — «Взыскание долгов, ликвидация и банкротство»
Спикер: Алексей Гудас, Руководитель компании «Гудас и партнеры», практикующий юрист, эксперт, спикер Университета бизнеса Банка УРАЛСИБ и Торгово-Промышленной палаты РФ.
23.04 в 11:00 — «Как работать бизнесу в условиях эпидемии?» Налоговые и бухгалтерские аспекты
Спикеры:
24.04 в 11:00 — «Как работать бизнесу в условиях эпидемии?» Правовые аспекты
Спикеры:
Давид Засеев, ведущий юрист арбитражной практики Polozov Group, правовое сопровождение коммерческих и некоммерческих организаций, выведение бизнеса из сложных финаносовых ситуаций.
Яна Орлова, ведущий юрист арбитражной практики Polozov Group, эксперт в области договорного права и корпоративных споров. Опыт в сфере гражданского и арбитражного судопроизводства.
27.04 в 11:30 — «Точные действия в продажах во время кризиса»
Спикер: Владимир Ефремов, директор филиала Группы компаний «ХОСТ» и управляющий партнер консалтинговой группы «Ладомиръ». Член гильдии маркетологов с 2016 г., эксперт по практическому увеличению прибыли и продаж в малом и среднем бизнесе.
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Фото предоставлено пресс-службой банка
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