Пострадавшим отраслям предложат прямую безвозмездную финансовую помощь

Президент России Владимир Путин в своем четвертом выступлении 15 апреля озвучил новые меры поддержки экономики, бизнеса, занятости и доходов граждан в условиях борьбы с эпидемией коронавируса. Прежде всего, он поручил расширить перечень наиболее пострадавших отраслей за счет малых и средних компаний, которые ведут торговлю непродовольственными товарами. Сейчас в него входят предприятия малого и среднего бизнеса в сфере общественного питания, туризма, гостиничного дела.

— Предлагаю предоставить малым и средним компаниям пострадавших отраслей — дополнительно к уже принятым мерам поддержки — прямую безвозмездную финансовую помощь со стороны государства. Эти средства предприятия смогут направить на решение текущих самых неотложных задач, в том числе на выплату зарплат, на сохранение уровня оплаты труда своих сотрудников в апреле и мае, — подчеркнул Путин.

Объем поддержки для конкретной компании будет рассчитываться с учетом общей численности ее работников по состоянию на 1 апреля текущего года, исходя из суммы в 12130 рублей на одного сотрудника в месяц. Направить такую заявку можно будет в течение месяца, начиная с 1 мая. Но этот вид поддержки будет предоставляться тем компаниям, которые сохранят не менее 90% штатной численности коллектива. Если такое требование будет выполняться, то, по словам президента, финансовая поддержка от государства за апрель начнет поступать на счета организаций с 18 мая. Средства за май придут в июне.

Кроме того, он напомнил, что правительство РФ предложило программу беспроцентных кредитов на выплату заработной платы. Срок таких кредитов — 6 месяцев. Однако практика показала, что эта мера поддержки рынка труда работает неэффективно: получить кредит трудно, банки неохотно идут навстречу заемщикам.

— В связи с этим считаю, что не менее 75% объема таких зарплатных кредитов должны быть обеспечены гарантиями Внешэкономбанка, что позволит снизить риски для коммерческих банков, а значит, повысит доступность кредитных ресурсов, — заявил Владимир Путин. — Необходимо также расширить применение этой меры поддержки, дать возможность пользоваться этими кредитами средним и крупным предприятиям в пострадавших секторах экономики, чтобы компании не увольняли людей и не копили зарплатные долги перед своими работниками.

Глава государства поручил доработать список системообразующих предприятий. Сейчас в него вошли более тысячи крупных компаний, составляющих основу экономики страны. Для них создадут новый специальный кредитный продукт: льготные кредиты на пополнение оборотных средств для закупки сырья и комплектующих, выплаты авансов поставщикам. Ставка по таким кредитам будет субсидироваться государством в размере ключевой ставки ЦБ, а половина кредита — обеспечиваться госгарантиями, что минимизирует риски для банковской системы.

Владимир Путин также сообщил о предоставлении дополнительной финансовой помощи регионам, где разворачивается большая работа по поддержке экономики и граждан.

— Предлагаю дополнительно направить 200 млрд рублей на обеспечение устойчивости и сбалансированности региональных бюджетов, причем у субъектов Федерации должна быть возможность гибко использовать эти средства, — подчеркнул он.

Глава государства не исключил, что в ходе изменения ситуации потребуется принимать новые решения как по экономике в целом, так и по отдельным отраслям, и призвал уже сейчас продумывать эти решения, а также консолидировать необходимые ресурсы. По его словам, завтра запланировано совещание о состоянии дел в строительной отрасли России. В ближайшее время пройдут аналогичные заседания о разработке мер поддержки для автопрома, ЖКХ, АПК, легкой промышленности, авиастроения и т.д.

— Мы знаем, с какими трудностями сталкивается сегодня сектор авиаперевозок. Поручаю направить на поддержку авиакомпаний более 23 млрд рублей. Эти средства пойдут на оплату лизинга авиационной техники, пополнение оборотных средств, выплату зарплаты, оплату стоянки воздушных судов, — перечислял глава государства.

Он также поручил правительству РФ по каждому из опорный секторов экономики проработать и представить план действий, в том числе по поддержке программ импортозамещения в промышленности.

Фото с сайта Кремля