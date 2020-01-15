Новосибирцам разрешат митинговать рядом с органами госвласти

— Согласно правовой позиции Конституционного суда РФ, вытекающей из постановления, вынесенного 1.11.2019, установление в законе субъекта РФ общего запрета на проведение собраний, митингов, шествий, демонстраций в местах, находящихся в непосредственной близости от зданий, занимаемых органами госвласти и иными госорганами, выходит за конституционные пределы законодательных полномочий субъекта федерации и не соответствует статьям конституции, — представил проект корректировок в областной закон о митингах на комитете по госполитике депутат регионального парламента Евгений Смышляев.

Он предложил внести изменения в статью 1.2 закона Новосибирской области «О проведении публичных мероприятий». Действующая сейчас статья исключает проведение на территории, прилегающей к зданиям и другим объектам органов госвласти любых публичных мероприятий, за исключением пикетирования.

Планируется, что в первом чтении эта поправка будет рассмотрена на январской сессии регионального парламента.

Областной закон «Об обеспечении условий проведения публичных мероприятий на территории Новосибирской области» № 238 принят в феврале 2004 года. Последний раз в него вносились поправки в феврале 2019: о сроках подачи уведомления о проведении публичного мероприятия.

Фото автора