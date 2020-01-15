В магазинах «Обувь России» будут продавать деревянные игрушки

Компания ООО «МДИ» («Мир деревянных игрушек») и группа компаний «Обувь России» подписали договор о сотрудничестве, сообщили в пресс-службе компании «Обувь России». На первом этапе «МДИ» поставит около 40 тыс. единиц детских товаров в 700 магазинов «Обуви России». Новый ассортимент появится в торговых точках в январе. Сотрудничество с «Обувью России» позволит производителю расширить географию сбыта и увеличить аудиторию покупателей.

— В рамках развития нового проекта «магазины как омниканальные маркетплейсы» мы выстраиваем работу как с мелкими, так и с ведущими производителями. Одним из первых наших крупных партнеров стала компания «МДИ», — отметила руководитель отдела сопутствующих товаров ГК «Обувь России» Ольга Данилова. — У нас уже есть опыт продажи детского ассортимента. Несколько лет мы развиваем направление детского текстиля под брендом Westfalika Kids; недавно запустили тестовые продажи ассортимента для детей более старшего возраста. Наша основная аудитория — это женщины, и мы видим, что такой товар востребован. Мы уверены, что покупатели заинтересуются и ассортиментом для самых маленьких.

«Мир деревянных игрушек» — производитель игрушек из России с собственной фабрикой на территории Китая. Компания занимается производством и продажей развивающих игрушек из дерева и EVA полимера с 1998 года. По итогам 2018 года вошла в тройку лидеров в индустрии развивающих игрушек. В настоящее время продукция компании представлена практически во всех регионах России, Белоруссии и Казахстана. Имеет представительства в России, Украине, Эстонии, Китае и США.

Фото предоставлено пресс-службой компании «Обувь России»