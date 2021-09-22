Новосибирцам стали чаще навязывать паи ПИФов вместо открытия вклада

На недобросовестную практику, когда под видом одного продукта продается другой за 8 месяцев текущего года жители Новосибирской области 28 раз пожаловались в Банк России. Это на 45% меньше, чем год назад. В 90% описанных ситуаций мисселинг происходил в банках, и только три жалобы за январь–август 2021 года поступили на страховые компании, сообщает пресс-служба Сибирского ГУ Банка России.

— Изменилась структура жалоб на мисселинг. В прошлом году жителям Новосибирской области чаще всего в качестве «подменного» продукта продавали полисы инвестиционного и накопительного страхования жизни (ИСЖ и НСЖ), а также услуги доверительного управляющего. Теперь же более половины жалоб на мисселинг в банках приходится на паи ПИФ, и только треть — на ИСЖ, — говорится в сообщении.

Кроме того, за январь–август этого года жители региона ни разу не пожаловались на недобросовестную продажу услуг доверительного управляющего.

— Коварность мисселига в том, что человек, купив финансовый продукт, не получает желаемого результата. Например, жителям нашего региона стали в два раза чаще продавать паи ПИФ вместо вклада — 14 подобных жалоб за 8 месяцев этого года против 6 за аналогичный период прошлого. Что такое пай ПИФ? Это ценная бумага, которой надо уметь распоряжаться, чтобы получить прибыль. В отличие от вклада, доходность здесь не может быть гарантированной — ситуация на фондовом рынке может сложиться как хорошо, так и неблагоприятно для инвестора. Если клиент пришел в банк с целью открыть вклад и откладывать на него деньги, то, очевидно, инвестиция в паевой фонд в виде пая ему не подойдет, — обратно можно получить даже меньше, чем было вложено изначально», — объяснил начальник Сибирского ГУ Банка России Николай Морев.

Всего за 8 месяцев 2021 года жители Сибирского федерального округа 196 раз пожаловались на мисселинг. Это на 20% больше, чем год назад.