Доклад об электронном голосовании в повестку горсовета внесли «с «боем»

При формировании повестки дня сентябрьской сессии горсовета депутату Александру Бурмистрову с трудом удалось пробить в разделе «Разное» доклад присутствовавшего на сессии министра региональной политики Новосибирской области Игоря Яковлева по поводу «электронно-избирательного» поручения губернатора области, озвученного в начале недели. Напомним, по итогам прошедшей кампании по выборам депутатов Государственной Думы глава региона поручил максимально изучить столичный опыт по проведению электронного голосования для его активного использования на выборах губернатора Новосибирской области в 2023 году. В то же время, как сообщали в СМИ и соцсетях представители, кандидаты и наблюдатели от оппозиционных партий, электронное голосование, по сути, перечеркивает результаты на тех участках и в тех регионах, где избиратели отдали предпочтение оппозиции, а не партии власти.

— Главная фальсификация этих выборов — дистанционное голосование, — сообщал в рамках пресс-конференции в ТАСС зампред ЦК КПРФ Дмитрий Новиков. — Со стороны наших оппонентов была попытка всех удивить. Как это клево, как это классно, как это модно, как это перспективно, как это молодежно, как это современно. Но мы категорически против дистанционного голосования. Потому что при сохранении дистанционного голосования выборы в России не сохраняются. Выборов просто не будет. Наблюдать за цифровым голосованием невозможно. Зачем тогда отправлять наблюдателей? Когда твой голос попадает в электронную систему, с ним может происходить все, что угодно.

Первая попытка рассмотреть на сессии данный вопрос потерпела поражение.

— Это не наши полномочия, — аргументировал отказ от рассмотрения председатель горсовета Дмитрий Асанцев.

Представитель КПРФ с этим не согласился.

— Что тогда в наших полномочиях, кто мы такие? — парировал Бурмистров. — После вмешательства электронного голосования победа оппозиции перешла «Единой России». Это может привести к потере доверия к власти. Ситуацию, когда жмут кнопки, в результате чего появляются другие цифры, общество не понимает.

После разъяснений начальника «юридического цеха» депутаты сторговались на заслушивании министра в рамках раздела «Разное», что не предполагает принятия какого-то решения.

Напомним, по общим результатам прошедших выборов «Единая Россия» получила 35,25% голосов избирателей, КПРФ — 25,86%, ЛДПР — 9,61%, «Новые люди» — 8,71%, «Справедливая Россия» — 6,94%.