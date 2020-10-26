НГУАДИ частично перешел на дистанционное обучение

Новосибирский государственный университет архитектуры, дизайна и искусств (НГУАДИ) переходит на дистанционное обучение. Решение принято в целях предотвращения распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) среди обучающихся и работников НГУАДИ.

— С 26 октября 2020 года на период до специального распоряжения при условии стабилизации эпидемиологической обстановки, контактную работу обучающихся и педагогических работников по программам высшего образования — программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре проводить с частичным применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий на базе электронной информационной образовательной среды НГУАДИ, — говорится в приказе ректора университета Натальи Багровой.

Согласно документу, обучающиеся по специальностям «Монументально-декоративное искусство» и «Дизайн. Дизайн костюма» будут продолжать обучение в очной форме с неукоснительным соблюдением масочного режима и гигиены рук, исключительно в аудитории, закрепленной за студенческой группой.

Кроме того, обучающиеся на факультете непрерывного профессионального образования по образовательным программам дополнительного профессионального образования и обучающиеся в научно-образовательном центре по дополнительным общеразвивающим программам продолжат обучение в очной форме.

Фото со страницы НГУАДИ ВКонтакте