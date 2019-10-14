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Истории успеха

ВТБ расширит применение VR-консультанта в инвестициях

  • 14/10/2019, 10:54
ВТБ Капитал Инвестиции подвел итоги пилотного проекта по использованию технологии VR-консультирования по инвестициям.

Сервис работал в тестовом режиме в 10 отделениях ВТБ на протяжении двух месяцев. 20% воспользовавшихся им клиентов открыли брокерские счета и начали инвестировать свои средства. По результатам новый сервис признан успешным, принято решение о его дальнейшем масштабировании на сеть банка.

Через очки виртуальной реальности клиент узнает, как инвестиции помогают решить жизненные задачи: накопить на обучение ребенка, пенсию или крупную покупку, создать «финансовую подушку» или просто увеличить вложения. Пользователю также предлагается ответить на ряд вопросов и поставить финансовую цель. VR-консультант показывает, как различные инвестиционные стратегии могут привести к ее достижению. Сервис дает представления о том, какие возможности для этого предлагает мобильное приложение «ВТБ Мои Инвестиции».

— Каждый пятый пользователь, протестировавший сервис, открыл счет и начал инвестировать средства. Это очень хороший показатель по конверсии. Мы видим растущий интерес населения к рынку капитала. VR-консультант наглядно показывает тем, кто еще не вкладывался в ценные бумаги, как можно заработать на инвестициях. Наша стратегическая задача учитывать потребности клиентов и сделать для них процесс инвестирования простым, понятным и удобным. VR-консультант способствует этому. Поэтому с учетом его успеха на этапе пилотирования принято решение о тиражировании сервиса по сети офисов, — прокомментировал Владимир Потапов, главный исполнительный директор ВТБ Капитал Инвестиции (АО), старший вице-президент ВТБ (ПАО), руководитель департамента брокерского обслуживания.

Проект был запущен в августе в десяти отделениях формата «Привилегия» в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске, Белгороде, Самаре, Калининграде и Владивостоке.

Фото: пресс-служба компании

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