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Новосибирцев бесят «безопасные и качественные» дороги

  • 30/06/2021, 13:30
Автор: Евгения Серёгина
Новости Новосибирска
А точнее то, как реализуется соответствующая госпрограмма. В мэрии утверждают, что Новосибирск — впереди планеты всей.

На региональном уровне заявляют о необходимости более жесткого контроля областного центра в части реализации инфраструктурных проектов. Такое заявление, предваряя сессию горсовета Новосибирска, сделал участвующий в ее работе первый вице-спикер Заксобрания и руководитель фракции единороссов в областном парламенте Андрей Панферов.

В следующем периоде (После летних каникул — Ред.) будем работать не по партийным вопросам, а по вопросам развития Новосибирска, сказал Панферов. Жителей интересует чистота улиц, хорошие дороги.

Стоит отметить, что накануне сессии, в рамках заседания комитета Заксобрания по транспортной, промышленной и информационной политике, однопартийцы вице-спикера подвергли критике реализацию нацпроекта «Безопасные и качественные дороги» на ряде объектов областного центра. Напомним, что в рамках нацпроекта городу дополнительно выделены из областного бюджета 287 млн рублей.

Есть решение комитета о выездном заседании рабочей группы по ряду объектов, говорит еще один вице-спикер единоросс Валерий Ильенко. Я не поленился, съездил на улицу Красина — вопиющий случай! Так нельзя просто бесить людей. Даже не надо никуда ехать проверять в соцсетях все расскажут. Желательно, чтобы был какой-то ответ от мэрии города: какие приняты меры, кто за это отвечает.

Другой пример привел депутат Заксобрания, директор ООО «Новосибирскагропромдорстрой» Александр Барсуков:

Смотрю перечень объектов, по которым выделяем средства на город: улица Большая — выделяем 7 млн рублей. 5 лет мы делаем километр северного выезда из города, где находятся микрорайоны Дивногорский, Новомарусино, Криводановка, Кудряши, томское направление, Рыбачий и так далее. Там круглые сутки пробки. Ну нельзя 5 лет этот километр делать. Надо записать: рекомендовать мэрии Новосибирска рассмотреть вопрос ускорения завершения этой стройки.

Безопасно-качественный дорожный разговор продолжился и на следующий день на сессии горсовета, где мэр Новосибирска Анатолий Локоть посвятил проекту большую часть времени своего доклада и ответов на вопросы муниципальных депутатов. Основным аргументом главы города стало несоответствие объемов финансирования (в частности — отчислений по транспортному налогу) и уровня эксплуатации дорожных объектов, который значительно выше, чем в других российских городах-миллионниках.

У нас ситуация неуникальная, 77% российских городов не довольны состоянием дорог, говорит мэр. Но по пассажирскому потоку Новосибирск превосходит все миллионники. Ни один город не сравнится с нами по объему эксплуатации дорог, у нас этот показатель выше в 3 раза, потому требуется больше финансирования, чем другим городам РФ.

В то же время, по словам главы города, работы, проводимые в рамках нацпроекта, высоко оцениваются на федеральном уровне. Об этом свидетельствует факт перераспределения средств федерального бюджета в пользу Новосибирска и снятия их с других муниципалитетов.

По информации мэрии Новосибирска, в рамках программы «Безопасные и качественные автомобильные дороги» на 2021 год предусмотрен 31 объект, из которых 7 уже полностью выполнены. 17 объектов реализуются за счет средств консолидированного бюджета (федерального, областного и городского), 14 городского. В отношении 11 объектов предполагается капитальный ремонт, 4 реконструкция.

Фото с сайта мэрии Новосибирска

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Рубрики : Власть Город

Регионы: Новосибирск

Теги : строительство ремонт Мэрия заксобрание дороги Горсовет бюджет


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