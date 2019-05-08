Новосибирцев приглашают обсудить правила ввода аттракционов в эксплуатацию

С 25.04.2019 по 29.05.2019 проводятся публичные консультации по проекту постановления Правительства РФ «Об утверждении порядка ввода аттракционов в эксплуатацию».

Проектом предлагается установить порядок ввода в эксплуатацию аттракционов, зарегистрированных в установленном порядке на территории Российской Федерации, включающий в себя положения о проверках аттракционов, о их регистрации (постановке на учёт), о необходимом для ввода в эксплуатацию пакете документов.

Принять участие в публичных консультациях, высказать замечания и предложения и ознакомиться с проектом закона можно на сайте regulation.gov.ru или отправить предложения и замечания по проекту закона в министерство экономического развития Новосибирской области до 22.05.2019.

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