Новосибирцы готовы потратить на летнее семейное путешествие до 100 тысяч рублей

Жители Новосибирска предпочитают тратить деньги на путешествия, а не на развлечения или покупку новых вещей и гаджетов. Согласно исследованию международного туристического метапоиска momondo, этот вариант выбирают 22% новосибирцев. На такие статьи расходов, как обустройство дома и покупка одежды и обуви, пришлось по 20% голосов, а ещё 11% участников исследования тратят деньги преимущественно на кафе и перекусы.

Отмечается, что наибольшее число путешественников закладывает на семейный отпуск грядущим летом от 50 до 100 тысяч рублей – такой ответ выбрали 22% участников исследования. На втором месте сразу два варианта, набравшие по 18%: экономный (от 20 до 50 тыс.руб.) и более дорогой (от 100 до 150 тыс. руб.). Ещё 16% предпочитают бюджетный отдых в пределах от 7,5 до 20 тыс. рублей.

Исследование показало, что по сравнению с прошлым годом, новосибирцы стали меньше жертвовать собственным комфортом во время отдыха. Существеннее всего уменьшилось число желающих экономить на транспорте (– 14%). Также жители Новосибирска планируют меньше отказывать себе в походах в кафе и рестораны (– 9%). На третьем месте – авиабилеты (–8%), а на четвёртом – шопинг (– 7%).

Число путешественников, которые берут за правило не думать во время отпуска о деньгах, также увеличилось – в 2019 году такой вариант ответа предпочли на 2% больше участников исследования.

Однако, не каждый может позволить себе просто взять и поехать в путешествие. Поэтому большая часть жителей Новосибирска регулярно откладывает деньги на поездку – таким способом пользуются 52% опрошенных. Ещё 41% предпочитает отказаться от кафе и ресторанов ради грядущей поездки, а 39% – перестать тратиться на шопинг.

Те, кто не хочет существенно ограничивать себя, берут дополнительную работу (26%), и только 5% опрошенных заявили: чтобы отправиться в отпуск мечты, им не обязательно прикладывать какие-либо дополнительные усилия.

Фото: pixabay.com, автор- sarahbernier3140