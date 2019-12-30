Минстрой весной планирует внести в Госдуму предложения о поддержке застройщиков при переходе на эскроу

Изменения в законодательство, касающиеся преференций для застройщиков при переходе на эскроу, могут быть внесены в Госдуму в весеннюю сессию, заявил в пятницу глава Минстроя России Владимир Якушев, сообщает портал Единый Реестр Застройщиков (ЕРЗ).

Чиновник уточнил, что если предыдущие изменения в законодательство касались защиты прав граждан, то теперь, когда деньги дольщиков защищены законом и системой эскроу, поправки коснутся непосредственно девелоперов и их преференций.

— Ряд ограничений, которые на застройщика были наложены государством, их сейчас можно будет ослабить, — пояснил Владимир Якушев. — Поэтому я думаю, что дальнейшие изменения в законодательство будут направлены на то, чтобы эти ограничения со стороны государства снять, — резюмировал глава профильного ведомства.

Ранее Якушев уже заявлял, что Минстрой может оказать дополнительные меры поддержки небольшим застройщикам, переходящим на новую модель финансирования с использованием счетов эскроу.

Он уточнял, что эти меры коснутся застройщиков в тех регионах, где слабо развит строительный комплекс, отсутствует большой спрос на жилье и где наблюдается минимальная маржа между себестоимостью строительства квадратного метра и его ценой, в силу чего рентабельность жилых проектов крайне низка.

Со своей стороны ЦБ в декабре прояснил, каким образом, возможно, будет осуществляться господдержка мелких региональных застройщиков. Это будет сделано за счет субсидирования кредитных ставок девелоперам, которые строят в малых городах жилье в рамках проектного финансирования с использованием эскроу-счетов.

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