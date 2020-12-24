Новосибирцы активно покупают товары премиальных брендов

Согласно данным Lamoda, по сравнению с прошлым годом в этом году спрос на премиум-товары вырос на 14%, а траты на них увеличились на 15%, сообщили в пресс-службе компании. Больше всего брендовые товары интересуют жителей Москвы. Столица лидирует с большим отрывом от других городов (доля продаж — 27%), на втором месте — Санкт-Петербург (9%), затем Екатеринбург, Ростов-на-Дону и Новосибирск.

— Самую дорогую покупку премиум-товара в 2020 году сделал житель Саратова, который приобрёл утепленную куртку Neil Barrett стоимостью 154 350 рублей. Следующая в списке самых дорогих приобретений — кожаная мужская куртка от бренда Aeronautica Militare за 115 667 рублей. Ее обладателем стал житель Хабаровска. На третьем месте — кожаная куртка того же бренда за 111 333 рублей, которую купил житель Москвы. Самым дорогим приобретением в аксессуарах оказалась сумка Marni за 70,7 тысяч рублей. Ее обладательницей стала жительница Котельников. А в категории обувь лидером стали стали ботфорты за Stuart Weitzman за 65,3 тысячи рублей. Их купила жительница Москвы, — рассказали в Lamoda.

Отмечается, что большая часть покупок в премиум-сегменте (59%) пришлась на одежду. Почти треть (29%) всех продаж в категории составили аксессуары. Чуть реже россияне покупали обувь — 27%. Лидером продаж среди премиум-брендов в 2020 году оказался бренд Karl Lagerfeld. За ним в рейтинге — Boss, Emporio Armani, Polo Ralph Lauren, Michael Kors и Liu Jo.

— Мы видим, что интерес к премиум-брендам среди наших клиентов продолжает расти. За год ассортимент премиальных товаров на Lamoda увеличился на 23%. Сейчас на онлайн-площадке представлено почти 400 премиум-брендов. Среди них есть и новые марки — Rado, Sandro, Maje, Giuseppe Zanotti Design, Neil Barrett, Alberta Ferretti и многие другие, — прокомментировала Александра Артюшкина, управляющий коммерческий директор Lamoda.

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