Мэрия Новосибирска обсуждает трамвайную концессию с ВЭБом

— К сожалению, продвижение проекта трамвайной концессии (с АО «Синара — Транспортные машины») оказалось не столь быстрым. Есть ряд объективных трудностей при реализации этого проекта, — сообщил на пресс-конференции в ТАСС мэр Новосибирска Анатолий Локоть.

В тоже время, он заявил, что сегодня есть еще ряд финансово-промышленных групп, которые предлагают муниципалитету Новосибирска решение этого вопроса. Но ни с одной из них дальше проектов и переговоров город не продвинулся.

— Последняя инициатива поступила от «Внешэкономбанка» (ВЭБ), который предложил провести транспортную реформу в рамках муниципалитета городского округа Новосибирска. Они предлагали взять в концессию в том числе автобусные маршруты и в целом транспорт, — пояснил мэр.

Он напомнил, что нечто подобное было сделано в других городах России. В частности, в Новокузнецке. Но не всегда этот опыт оказался удачным.

— Исходя из реалий в нашем городе мы предложили партнерам рассмотреть вопрос концессии трамвайного транспорта. Нам нужно привести в порядок подвижной состав, строить трамвайные линии, в том числе к новому автовокзалу. Без серьёзных инвестиций быстро решить эту проблему не возможно, —заявил Анатолий Локоть.

По его словам, переговоры по этому проекту идут на серьезном уровне. Недавно эта тема обсуждалась на совещании под руководством губернатора.

— Нам было поручено разработать проекты, маршрутную карту их реализации. До конца 2020 года планируем подвести итоги этой работы, — резюмировал Локоть.

Напомним, в Новокузнецке осенью этого года официально стартовала транспортная реформа, которая вызвала большой скандал. СМИ и жители в соцсетях активно сообщали о том, что движение общественного транспорта в городе было парализовано.

Ранее с трамвайными концессиями к мэрии Новосибирска выходили АО «Объединенная ракетно-космическая корпорация» (ОРКК, «Роскосмос») и ООО «Первая концессионная компания» (ПКК, входит в ГК «ВИС»), дочерняя структура госкомпании «Автодор» — ООО «Автодор-Инвест» , УК «Лидер». Самым близким к реализации назывался проект строительства трамвайной линии на Плющихинский жилмассив в рамках концессионного соглашения. Общий объем инвестиций с учетом НДС в ценах 2019 года составлял 6,7 млрд рублей.

В сентябре 2019 года стало известно, что ВЭБ.РФ выступил с инициативой проведения масштабной реформы городского транспорта. Под эти цели он рассчитывал получить средства ФНБ. Новосибирск попал в число городов, где предложено протестировать пилотные проекты реформы. В проекте указано, что в регионах предполагается ввести госрегулирование тарифов, а обновление парка организовать через создание крупных транспортных операторов.

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