Покосить траву за 500 рублей предлагают жителям Новосибирской области

В Новосибирской области традиционно летом растет спрос на услуги по покосу травы. Жители региона активно закупают триммеры и предлагают услуги на досках объявлений.

Кто-то берет заказы только по выходным под видом подработки, кто-то работает в полную силу. Средняя цена услуги, по данным платформ объявлений, составляет около 500 рублей, однако во многих объявлениях стоит плашка «Цена договорная».

— Сейчас лето, и много заявок от различных частников по уборке территории. Такое время подогревает авантюристов на легкие деньги, из-за чего страдают уже мастера своего дела. Цены у меня определенной нет, в большинстве своем на месте договариваемся, исходя из различных условий местности. Но если прикинуть, то 15 рублей за квадратный метр в среднем выходит, — рассказал Infopro54 один из специалистов.

В Новосибирске, по данным сервиса объявлений, на данный момент существует порядка 226 афиш с услугами, посвящёнными этой теме. Стоит учитывать, что помимо удаления травы в объявлениях еще предлагают облагородить участок в принципе, например, посадить и подстричь деревья.

Ранее редакция сообщала о том, что подростки получили 100 тысяч приглашений на работу в Новосибирской области. Резюме девушек-подростков получают на 40% больше приглашений, чем юношей.