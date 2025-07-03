Проектную документацию очистных сооружений к ЛДС Арена скорректируют за 22,4 млн

В Новосибирске объявлен тендер на выполнение работ по корректировке проектной документации комплекса сооружений поверхностного водоотвода с территории, прилегающей к «Многофункциональной ледовой арене» в Кировском, Ленинском районах г. Новосибирска. Заказчиком выступает департамент дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города.

Согласно документации, победителю аукциона предстоит выполнить инженерно-геодезические, инженерно- геологические и инженерно-геотехнические изыскания для площадки очистных сооружений и коллектора очищенного стока, сформировать геотехническую модель основания и фундаментов сооружения, обследовать существующее свайное основание здания очистных сооружений.

Объект включает в себя коллектор ливневой канализации различного диаметра, 26 колодцев, водопропускное сооружение состоящее из 4-х металлических труб диаметром 1,02 м, здания насосной станции с строительным объемом 663 куб м, и здания очистных сооружений с строительным объемом 56 420,8 куб метров (высотой до парапета – 16,05 метров), в том числе административно-бытовые помещения объемом 832,9 куб метров).

Начальная цена контракта — 22,413 млн рублей.

Подрядчик должен завершить работы по корректировке проектной документации и получить положительное заключение экспертизы до 15 декабря 2025 года.

Строительство объекта запланировано на 2026 год.

— Он станет самым большим в городе по очистке поверхностного ливневого стока. Это важнейший экологический проект Новосибирска по очистке поверхностных вод, реализованный по новым экологическим критериям качества и стандартам с применением множества инновационных технологических решений, — отметили в департаменте дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города

Стоит отметить, что строительство комплекса очистных сооружений к ЛДС Арене началось в 2022 году. Проект оценивался в 1,4 млрд рублей. Сообщалось, что основную часть составляли средства федерального бюджета, также были задействованы областной и городской бюджеты. Изначально запустить объект планировалось летом 2022 года.

Напомним, официальное открытие ледовой арены в Новосибирске состоялось 13 августа 2023 года. Ввод спортивного объекта в эксплуатацию неоднократно переносился из-за вопроса с запуском комплекса очистки поверхностных сточных вод.

Позже Сибирское межрегиональное управление Росприроднадзора в официальном ответе ведомства на запрос юриста и гражданского активиста Евгения Митрофанова сообщило о незаконном сбросе сточных вод очистными сооружениями, построенными для Многофункциональной ледовой арены в Новосибирске. В нём сообщалось, что обнаруженный выпуск сточных вод является коллектором аварийного сброса.

Ранее редакция сообщала, что в районе высоток у метро Октябрьская планируют построить очистные сооружения.