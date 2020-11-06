Новосибирцы авансом заплатили почти 20 млн рублей налогов

Жители Новосибирской области активно используют единый налоговый платеж – механизм, который упрощает уплату физическими лицами имущественных налогов. С 01.01.2020 по 01.11.2020 с использованием ЕНП перечислено в бюджет 19,3 млн руб, сообщили в пресс-службе УФНС по Новосибирской области.

В пресс-службе напомнили, что единый налоговый платеж физического лица, являющийся аналогом своеобразного электронного «авансового» кошелька, это денежные средства, которые гражданин добровольно и заранее (до наступления срока уплаты) перечисляет в бюджетную систему Российской Федерации для уплаты налогов с помощью одного платежного поручения.

— С помощью ЕНП можно уплатить налог на имущество, земельный и транспортный налоги, а также налог на доходы физических лиц в том случае, когда НДФЛ был исчислен, но не удержан налоговым агентом. Эта сумма наряду с имущественными налогами отражается в сводном налоговом уведомлении, — отметила начальник отдела расчетов с бюджетом УФНС России по Новосибирской области Марина Крапивина.

Она подчеркнула, что сделать взнос можно в любое время в течение года, не переживая в дальнейшем за своевременность исполнения налоговых обязательств. Такой механизм позволяет в течение года частями откладывать деньги на уплату налогов и исключает вероятность ошибки при перечислении средств. Количество пополнений кошелька, сумма и периодичность переводов не ограничены.

Налоговые органы зачет платежа проводят самостоятельно. В первую очередь денежные средства направляются на погашение налоговой задолженности, если она есть. Остаток сохранится в «авансовом кошельке» до наступления срока уплаты налогов.

Внести единый налоговый платеж можно через Личный кабинет налогоплательщика или сервис «Уплата налогов и пошлин» на сайте ФНС России. Денежные средства будут зачтены налоговыми органами в счет уплаты налогов, в том числе по сроку 1 декабря 2020 года.

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