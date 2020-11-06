Мэр намерен пресечь сомнительную автоторговлю

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть подписал распоряжение, согласно которому продажа списанных муниципальных автомобилей теперь будет проходить на открытых торгах. Об этом сообщает телеграм-канал «Мэр_и_я». По словам главы города, это обеспечит публичность и определение оптимальной цены. Соответственно, при дальнейшем сокращении автопарка мэрии бюджет будет пополняться на максимальную сумму. Также мэр поручил проверить юридическую чистоту продажи четырех списанных автомобилей МКУ «Хозяйственное Управление».

— Автомобили 2007-2008 годов выпуска с пробегом от 308 до 405 тысяч км были проданы ГК «Автомир» после соответствующей экспертной оценки, — сообщают в руководстве муниципалитета. — Средства от продажи поступили в бюджет города. Автомобили были в плохом техническом состоянии, запрещавшем эксплуатацию на дорогах общего пользования.

Напомним, в конце октября получил общественную огласку факт продажи четырех казенных автомобилей Toyota Camry частному автосалону ООО «Автомир54». Об этом сообщили депутаты горсовета Антон Бурмистров и Виктор Стрельников (оба представляют фракцию КПРФ). Эту информацию они получили в официальной депутатской рассылке. Автомобили были проданы по стоимости от 189 до 265 тысяч рублей за штуку, в то время как минимальная рыночная цена на автомобили той же марки и того же года выпуска составляет около 600 тысяч рублей. Продавцом выступило МКУ «Хозяйственное управление», подчиненное первому вице-мэру Геннадию Захарову, а разрешение на сделку подписано начальником департамента земельных и имущественных отношений мэрии Георгием Жигульским, который является подчиненным еще одного первого вице-мэра Бориса Буреева. К обоим вице-мэрам депутаты подготовили запросы, по какой причине транспортные средства были проданы по такой заниженной цене.

Поскольку оба депутата являются однопартийцами главы города, то в политических кругах «гулял» вопрос, последуют ли в отношении них санкции по партийной линии за обнародование сомнительных сделок «команды мэра».

— Пока неизвестно, счастлив ли Анатолий Локоть, что очередную лопату нечистот на репутацию мэрии бросила не «Единая Россия», а товарищи по партии, но в обкоме КПРФ грядут тяжелые разговоры, — сообщал телеграм-канал «Трамвай №13».

По информации источников редакции в КПРФ, пока санкций в отношении депутатов не было. Однако неофициально однопартийцы Стрельникова и Бурмистрова уже высказали недовольство их поступком.

— Надо было разобраться, а потом пылить про «мошенничество в мэрии», — пишет в комментарии под постом Антона Бурмистрова в соцсети депутат горсовета прошлого созыва Валерий Науменко.— Такими заголовками уже загажен весь рунет. Увидели строчку на бумажке и начали кипиш. Так не делается. Если это плод деятельности депутатов-коммунистов, то это, как минимум, глупо. И Бойко, и ЕР аплодируют бесстрашным борцам. Подобный кипиш оправдан для работы против мэрии. Если бы вы думали о мэре, то проверили бы и только потом допустили бы слив. Я думаю, что вы этого не хотели, но мэра и мэрию критикуют именно с вашей подачи.

Напомним, что по информации мэрии, ее автопарк насчитывает более 400 легковых автомобилей. Несколько из них по распоряжению главы города были предоставлены поликлинике №1 для выездов врачей на дом к пациентам.

Фото: pixabay.com, автор- fill