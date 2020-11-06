И снова о параллельных COVID-реальностях

— То, о чем докладывает на сессии горсовета и заксобрания министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов, кардинально отличается от того, с чем сталкиваешься лично при посещении учреждений здравоохранения. Неизбежно возникает вопрос: зачем врать о стабилизации обстановки и о том, что у вас все под контролем?!

Поделюсь своим опытом посещения государственных медицинских учреждений.

— Огромные очереди к окошку, где выписывают/закрывают больничные. Люди рассказывают, что накануне отстояли по несколько часов, но их очередь так и не подошла, поэтому вынуждены снова приходить в поликлинику, стоять в очереди, которая не уменьшается, а только увеличивается. И можно сколько угодно говорить о том, что не надо идти в поликлинику с простой простудой. Но как человек, не имеющий на руках никаких обследований, может понять, чем он болен — простое это ОРЗ или ковид? Пожалуй, никак. И тут возникает необходимость в больничном, который можно получить либо посетив поликлинику, либо вызвав врача на дом. О том, что дождаться врача стало проблематично говорить не буду. Многое уже сказано другими. У меня самой такого опыта нет.

— Это было бы смешно, если бы не было так грустно. Многим открывали больничный по телефону. Сейчас администратор спрашивает у пациента — КАКОЙ У НЕГО ДИАГНОЗ!!! Так как им не передали данные… За два часа передо мной прошли человек 15, закрывающие «телефонный» больничный с непонятным диагнозом. Предполагаю, что их нет ни в одной статистике! Ни в ковидной, ни в ОРВИ.

— Очередь к терапевту огромная. Чтобы попасть к врачу, мне пришлось отсидеть в очереди 3(!) часа. И здесь также количество людей не уменьшается, а увеличивается. В одной очереди все: и «свеженькие», и выздоравливающие, и люди с системными заболеваниями. Персонала не хватает — медики либо болеют, либо на вызовах (так называемые «ковидные бригады»). Возникает вопрос, ГДЕ ДИСТАНЦИОННОЕ КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ в усиленных кадрами службах «124», «03», «112»?

— Логистика приема по-прежнему совершенно не продумана. Спустя почти 2 месяца от даты, которую региональные власти официально признали началом второй волны, — 18 сентября. Это из области пандемийной фантастики. В моем случае 2 часа ушли только на поиски карточки, затем очередь непосредственно к терапевту. Далее основная масса людей идет в кабинет, где выписывают и закрывают больничные. И в этот кабинет стекаются потоки со всей поликлиники. Сколько времени проводят люди в этой очереди, писала выше.

— Про то, как разводятся потоки, я вообще молчу. Кабинет, где берут мазки на ковид, находится рядом с регистратурой, возле самого входа в поликлинику! То есть через стоящую на сдачу тестов на коронавирус очередь проходят все, кто заходит в медучреждение!!!

В общем, какой вывод? Администрирование процессов приема пациентов и их логистика у нас не отлажены абсолютно. В такой ситуации можно сколько угодно выделять деньги на организацию процесса борьбы с ковидом… Если самой организации процесса нет, то и добиться снижения заболеваемости не получится. А вот здесь уже вопрос не в наличии финансов, а в людях, которые до сих пор не смогли организовать этот процесс. А врать не надо. Это не стабилизирует, а, напротив, накаляет обстановку, так как официальная и фактическая реальности, увы, не стыкуются. От слова СОВСЕМ!

Фото из личных архивов