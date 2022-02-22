Новосибирцы больше всего смотрели хоккей на зимних играх в Пекине

Зимние игры оказались значимым событием для россиян. Аудитория трансляций из Китая в среднем в четыре раза превышала количество зрителей других программ. К таким выводам пришли эксперты, проанализировав просмотры спортивных передач на федеральных телеканалах в феврале 2022 года.

Церемония открытия игр в Пекине собрала на 25% больше зрителей, чем открытие летних игр в Токио.

Самым популярным видом спорта во всех регионах оказался хоккей. Например, в Новосибирской области на него пришлось 29% от общего числа просмотров игр, а самую большую аудиторию собрал матч ¼ финала между командами России и Дании.

Второе место по популярности в регионе занимает фигурное катание (13% просмотров), третье – биатлон (12%). При этом кёрлинг (четвертое место, 10%), в котором наши команды не заняли призовых мест, обошел по популярности лыжные гонки (пятое место, 8%), где российские спортсмены завоевали больше всего медалей.

Особенно любят смотреть кёрлинг в Республике Алтай и Чукотском АО – только в этих регионах он занимает второе место, уступая лишь хоккею. Реже всего российские пользователи смотрели соревнования по скелетону, а для жителей Новосибирской области наименее интересным видом спорта оказался бобслей.

Больше всего времени на просмотр трансляции тратили жители Кировской области. На втором месте — Вологодская область, на третьем — Удмуртия.

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