Аудиторы проверили расходы мэрии Новосибирска на СМИ

Контрольно-счетная палата Новосибирска провела анализ затрат муниципальных органов власти на СМИ в городах-миллионниках. Больше всего средств на освещение своей деятельности тратят власти Перми — 0,6% бюджета. Меньше всего в Красноярске — 0,1%. Что касается Новосибирска, то в год выборов траты муниципалитета на информосвещение составили 0,2% в расходах бюджета.

— Оценка расходов с применением коэффициента инфляции показала, что затраты Новосибирска на информосвещение выше, чем у Воронежа, Красноярска, Екатеринбурга, но на 55% ниже, чем в Перми, — констатировала аудитор КСП Новосибирска Ирина Нетесова.

Аудитор также отметила, что Новосибирск наиболее(48,5% и 51,5% расходов на СМИ соответственно). При этом Новосибирск — единственный из миллионников, обеспечивающий информирование населения посредством всех видов СМИ.

Как говорится в отчете КСП, в 2018 году на то, чтобы рассказать о своей работе, власти города направили 109 млн рублей, в 2019-м — 125 млн, а в 2020-м — 102 млн рублей.

— Наибольшие расходы — на телевидение, с тенденцией роста (61,8% от общих расходов). Также наблюдается рост финансирования на размещение в интернете (12,9%) и радиоэфире (4,8%). На печатные СМИ расходы снижаются (20,5%), то есть деятельность департамента информационной политики (ДИП) мэрии города осуществляется с учетом тенденций на медиарынке, — констатировала Нетесова.

Практически все закупки осуществлялись конкурентным способом.

Аудитор также прокомментировала историю финансирования основного муниципального актива — МКУ ИА «Новосибирск». По ее словам, в 2018-2019 годах 1/3 затрат на обеспечение работы компании несла мэрия, а 2/3 — само учреждение: в 2018 году 1,2 млн — средства бюджета, 2,1 млн — платные услуги, в 2019 году 749 тысяч — средства бюджета, 1,6 млн — платные услуги. В 2020 году наблюдалась обратная ситуация, и это при том, что расходы МКУ снизились на 11% (к 2018 году): бюджет выделил на поддержку МКУ 1,9 млн рублей, платные услуги составили 1,1 млн.

— Расходы осуществлялись на основании программы, утвержденной ДИП мэрии Новосибирска. Преобладали неконкурентные способы определения поставщика. Экономия не формировалась из-за выхода на площадку одного поставщика, — пояснила Ивина Нетесова. — К началу проверяемого периода посещаемость сайта «Новосибирские новости», по данным «Яндекс.Метрики», находилась в нижней точке спада (1,2 млн посетителей). Это было обусловлено уходом от негативно окрашенного контента и сменой акцента на информирование. В 2019 году посещаемость сайта активизировалась, в 2020-м — количество посетителей сохранилось (2,8 млн посетителей), что говорит об эффективности популяризации собственных информационных проектов.

Напомним, в состав МКУ ИА «Новосибирск» входят сайт «Новосибирские новости», телевизионная редакция и радио «Городская волна».

Расходы на информосвещение деятельности мэрии также были заложены в бюджете МКУ «ХозУ». В 2018 году МКУ заключило 3 контракта на 227 тысяч рублей на брошюры и полиграфию, в 2019-м — 2 контракта на 189 тысяч рублей, в 2020-м — 2 контракта на 297 тысяч рублей. Рост расходов аудиторы объяснили повышением рыночных цен. Кроме того, МКУ в 2019 году заключило контракт почти на 19 млн рублей на приобретение оборудования для модернизации аппаратно-студийного комплекса мэрии для производства новостийных программ и записи интервью.

По данным КСП, по освещению деятельности горсовета инфраструктуры мэрии работали с 22-26 контрагентами — это 93% СМИ-резидентов Новосибирска. С их участием были отторгованы контракты в среднем на 49 млн рублей в год. Всего со всеми информструктурами органов местного самоуправления города работали 65 контрагентов, представляющих 99% местного рынка СМИ.

Напомним, депутаты горсовета Новосибирска уже неоднократно поднимали вопрос о сокращении расходов бюджета на СМИ.