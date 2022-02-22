Почти 158 км дорог к туристическим объектам отремонтируют в регионе в 2022 году

ТУАД сформировало планы по ремонту дорог к туристическим местам, сообщает пресс-служба ведомства. Конкурсные процедуры завершены.

Всего в перечне 51 объект, включены дороги почти всех районов Новосибирской области.

— В план мероприятий 2022 года по приведению в нормативное состояние автомобильных дорог включена дорога «Новосибирск-Кочки-Павлодар» в Ордынском районе — 3 км, в Кочковском — 14,5 км, в Краснозерском — 17,2 км, в Карасукском — 8,3 км. Трасса на Ленинск-Кузнецкое направление в Тогучинском районе — 15 км, дорога «296 км а/д «К-17р» — Полойка – Травное — Довольное» в Доволенском районе, Старый Московский тракт в Венгеровском районе и другие, — отметили в ТУАД по Новосибирской области.

Ремонту подлежат дороги в асфальтобетонном и щебеночном покрытии. На участках с щебнем будет выполнена планировка основания, исправлен профиль дороги, устроено щебеночное покрытие, выполнено обустройство дороги, установлены дорожные знаки. На асфальтобетонном дорожники фрезеруют существующее покрытие, произведут санкцию трещин битумно-герметизирующей мастикой, восстановят выравнивающий слой покрытия, уложат верхний слой покрытия из асфальтобетона, укрепят обочины щебнем. В планах также обустройство дорог дорожными знаками, сигнальными столбиками.