В Куйбышеве пройдут испытания тепловых сетей

Гидравлические испытания трубопроводов в городе Куйбышеве в 2019 году запланированы с 13 по 17 мая. Тепловые сети будут проверены на прочность и плотность повышенным давлением.

На время проведения испытаний будет остановлено теплофикационное оборудование Барабинской станции. В этот период будет отсутствовать подача горячей воды потребителям.

Барабинская теплоэлектроцентраль отапливает большую часть Куйбышева, а это больше 1000 потребителей.

График согласован с администрацией города.

Гидравлические испытания один из эффективных методов диагностики теплосетей. Испытания, проводимые после окончания отопительного сезона, позволяют определить «слабые» участки теплосетей, нуждающиеся в первоочередной перекладке, и подготовить теплосети к прохождению новому отопительному сезону 2019/2020.

Параллельно энергетики выполнят ремонт на 9 участках теплотрасс, отремонтируют 730 метров теплосетей, заменят необходимое оборудование на ЦТП, на 10 участках трубопроводов восстановят теплоизоляцию, а также восстановят благоустройство на тех участках теплосетей, где зимой были выполнены ремонты. На эти работы Сибирская генерирующая компания направит 19,3 млн рублей, в 2 раза больше, чем в 2018 году.

Всего на обслуживании Барабинской ТЭЦ находится 124,16 км трубопровода, в том числе 119,32км — собственные сети.

Об опрессовке теплоэнергетики заранее предупредили потребителей, чтобы они перекрыли задвижки внутри своих объектов. По окончании испытаний дежурные бригады произведут осмотр трубопроводов и выведут «слабые» участки в ремонт.

В ходе опрессовок теплотрассы будут испытываться повышенным давлением теплоносителя. В связи с этим специалисты теплосетевого подразделения в г. Куйбышев просят горожан соблюдать меры предосторожности Особое внимание энергетики просят уделить детям, провести с ними профилактические беседы:

При проведении испытания тепловых сетей запрещается:

— находиться в тепловых камерах;

— находиться рядом с соединениями на трубопроводах;

— проводить на трубопроводах тепловых сетей и присоединенных к ним системах потребления, какие-либо работы, не связанные с испытаниями;

— находиться вблизи надземных участков теплотрасс;

— не рекомендуется оставлять в охранных зонах теплотрасс автомобильный транспорт и прочее имущество;

— делать селфи рядом с местами ремонтных работ;

— подходить к месту разлива воды.

Обо всех обнаруженных повреждениях или фактах наличия открытых люков на тепловых камерах просьба сообщать по телефонам: (38362) 24-091.

Горячее водоснабжение для потребителей будет восстановлено совместно с коммунальными организациями после устранения выявленных повреждений.

Приносим свои извинения за доставленные неудобства и просим с пониманием отнестись к необходимости проведения проверки состояния теплосетей и их подготовки к следующему отопительному сезону.

Карта отключений горячей воды на период проведения испытаний на портале СГК .

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Фото: пресс-служба СГК