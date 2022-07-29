Новосибирцы, имеющие детей в возрасте до 24 лет, смогут получить налоговый вычет за их лечение

Федеральным законом от 14.07.2022 № 323-ФЗ внесены изменения в Налоговый кодекс РФ, которые расширяют перечень налогоплательщиков для получения налогового вычета за медицинские услуги, сообщает пресс-служба регионального УФНС.

— В соответствии со ст. 219 НК РФ граждане могут получить социальный налоговый вычет по НДФЛ за медицинские услуги по расходам на детей, в том числе усыновленных. Ранее вычет можно было заявить на ребенка в возрасте до 18 лет. Теперь же получить социальный налоговый вычет можно также по расходам на детей в возрасте до 24 лет. Для этого они должны проходить очную форму обучения в образовательных организациях, — напоминает начальник отдела налогообложения доходов физических лиц и администрирования страховых взносов УФНС России по Новосибирской области Ирина Демиденко.

В ведомстве уточнили, что остальные условия для получения вычета остались прежними. — Указанная поправка применяется к расходам на лечение, понесенным с 2022 года, — добавили в пресс-службе. — При этом взносы, уплаченные налогоплательщиком по договорам добровольного страхования своих детей в возрасте до 24 лет, обучающихся по очной форме, также будут учитываться при предоставлении социального налогового вычета за медицинские услуги по расходам на них.

Данный вычет также распространяется на граждан, несущих обязанности опекуна или попечителя над другим лицом, который был его подопечным, после прекращения опеки или попечительства, то есть до 24 лет при соблюдении указанных выше условий.