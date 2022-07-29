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Номинация «ПРО КСО и благотворительность» от АО «СУЭК-Кузбасс» расскажет об успешных примерах корпоративных социальных инициатив

  • 29/07/2022, 11:06
В настоящее время всё больше российских предприятий следуют идеям корпоративной социальной ответственности, обеспечивая тем самым не только деловую репутацию компании, но и способствуя решению важнейших проблем территорий присутствия.

новости бизнесаМеры поддержки, направленные коммерческими структурами на реализацию социально значимых проектов, позволяют сегодня минимизировать негативные последствия санкционного давления, сохранить положительные тенденции экономического развития регионов страны.

«Испытания кризиса показывают, насколько важно, когда бизнес, компании на деле, конкретными решениями демонстрируют ответственность за страну, за регион, за город, в котором они работают, за специалистов их коллективов, реализуют проекты в социальной сфере, в области защиты окружающей среды», – убежден Президент Российской Федерации Владимир Путин.

Глава государства также неоднократно отмечал важность развития волонтёрства и благотворительности. В регионах Сибирского федерального округа волонтёрское движение достаточно развито. Добровольцы участвуют в организации и проведении крупных мероприятий и форумов, реализуют экологические программы, содействуют развитию массового спорта, занимаются благоустройством, помогают найти пропавших людей.

В Межрегиональном конкурсе журналистского мастерства «Сибирь.ПРО» вопросам социальной политики крупных сибирских компаний посвящена номинация «ПРО КСО и благотворительность». Учредителем премии выступает надёжный партнёр журналистского соревнования – АО «СУЭК-Кузбасс» – компания с высоким уровнем социальной ответственности, обладатель престижной всероссийской премии за достижения в области управления человеческим капиталом.

АО «СУЭК-Кузбасс» входит в Группу СУЭК (Сибирская угольная энергетическая компания), которая по праву считается одним из флагманов российской угольной и энергетической промышленности. Добывающие, перерабатывающие, энергетические, транспортные и сервисные предприятия СУЭК расположены в 12 регионах России. Создание благоприятной социальной среды в регионах присутствия входит в число важнейших задач компании, поэтому ежегодно реализуются сотни различных проектов в сфере демографии, образования, медицины, спорта, патриотического воспитания молодёжи. Основным инструментом реализации социальной политики компании выступает некоммерческая организация «Фонд социально-экономической поддержки регионов «СУЭК-РЕГИОНАМ».

– Мы уже традиционно в рамках конкурса поддерживаем номинацию «ПРО КСО и благотворительность», – говорит заместитель генерального директора – директор по связям и коммуникациям АО «СУЭК-Кузбасс» Петр Пинтусов. – Хочу отметить, что сибирские журналисты активно участвуют в освещении различных аспектов деятельности компаний, частного бизнеса, связанных с реализацией в территориях социальных проектов, благотворительностью. Уровень публикаций высокий, поднимаются интересные, нестандартные темы. И номинация как раз способствует тому, чтобы об этих добрых, полезных делах узнало больше людей.

За всё время проведения ежегодных пресс-туров конкурса «Сибирь.ПРО» от компании «СУЭК-Кузбасс» победители посетили шахты имени С.М.Кирова и «Комсомолец» в г. Ленинске-Кузнецком Кемеровской области и оценили производственные мощности разреза «Берёзовский» – самого молодого и перспективного угледобывающего предприятия СУЭК в Красноярском крае.

Победа в номинации «ПРО КСО и благотворительность» присуждается за материал либо серию материалов и сюжетов, посвященных продвижению благотворительных проектов на территории Сибири. К рассмотрению также принимаются работы о деятельности волонтёров и развитии социального предпринимательства.

В XVII конкурсе «Сибирь.ПРО» участвуют работы, материалы спецпроектов и рубрик, которые были опубликованы в печатном, интернет-СМИ или вышли в электронном СМИ в период с 1 августа 2021 года по 31 июля 2022 года. Подробнее ознакомиться с условиями и списком номинаций, а также подать заявку можно на сайте проекта.

Фото предоставлено организатором конкурса

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Рубрики :

Регионы: Сибирь

Теги : СибирьПро конкурс журналистов


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