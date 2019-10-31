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Новосибирцы летом скупали металлоискатели

Эта категория товаров летом обогнала в рейтинге поисковых запросов популярные мангалы и гироскутеры.
  • 31/10/2019, 14:51
Новосибирцы летом скупали металлоискатели

Подводя итоги первых трех кварталов 2019 года, аналитики Авито выяснили, что с начала года среди россиян значительно вырос интерес к металлоискателям. Меньше чем за сезон эти электронные устройства поднялись с 99-го на 55-е место в рейтинге поисковых запросов, обогнав известный бренд Samsung и популярные летом мангалы и гироскутеры.

Наиболее активно жители Новосибирска искали сокровища летом. Во II квартале интерес к металлоискателям вырос на 116% по отношению к I кварталу текущего года, тогда как в III квартале спрос снизился на 30% по сравнению с I кварталом 2019 года.

Причем сокровища чаще всего искали в сибирских лесах страны — максимальный рост интереса был зафиксирован в крупнейших городах Западной Сибири: в Барнауле на 258%, а в Тюмени на 224%.

Что касается стоимости металлоискателей, то в III квартале в Новосибирске она составила 9 700 рублей.

В среднем по России цена металлоискателя составила 21 700 рублей. Дороже всего устройства для поиска кладов продаются в Санкт-Петербурге (в среднем 28 100 рублей), Воронеже (26 700 рублей) и Ростове-на-Дону (25 800 рублей). Доступнее всего эти электронные приборы можно купить в Ульяновске (7 000 рублей), Тюмени (8 900 рублей) и Новосибирске (9 700 рублей).

Примечательно, что из-за довольно высокой цены металлоискателей среди россиян большим спросом пользуется также аренда этих устройств.

Фото: Jennifer

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