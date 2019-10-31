Общественникам предъявили иск на миллион

Противостояние жителей микрорайонов «Левобережный» и «Балластный карьер», расположенных в Ленинском районе, с ООО «Старица», планирующем разработку песчаного карьера «Кучино», потребовало вмешательства полиции. К ней обратились обе стороны конфликта.

— У нас по соседству находятся два котлована. С них через наш микрорайон возят песок. Постоянно стоит пыль. Техническая дорога из карьера пройдет на расстоянии 30 метров от жилых домов. Учитывая «розу ветров», вся пыль будет в микрорайоне. Рядом с карьером находятся около 180 домов, в которых проживают 6,5 тысячи человек. Кроме того, в черте разработки у нас расположены тяжелые дома. Как они себя будут вести, никого не интересует. Мы всем задаем вопрос: кто на себя возьмет за это ответственность? — рассказала о ситуации корреспонденту InfoPro54 представитель инициативной группы Анастасия Сергеева.

В качестве еще одного аргумента против разработки карьера «Кучино» общественники приводят опасность затопления грунтовыми водами, которая, по их мнению, может возникнуть после начала работ. По словам активистов, на территории месторождения «Кучино» уже скопились несколько миллионов тонн воды. Чтобы не допустить таких последствий, местные жители стали препятствовать проезду и последующей работе техники на вспомогательном участке, где сейчас компания-подрядчик ООО «Проектстрой» производит закладку электрокабеля для запитки строительного поселка. Для урегулирования ситуации на место конфликта выезжали сотрудники полиции.

В настоящее время ущерб от простоя из-за действий общественников заказчик работ — ООО «Старица» — оценивает более, чем в миллион рублей.

— Мы подали два заявления в правоохранительные органы, — сообщил гендиректор ООО «Старица» Константин Хоруженко на пресс-конференции в агентстве «Интерфакс». — Будем взыскивать ущерб. Сегодня это затраты на два напрасных прогона трала (37 тысяч рублей за каждый) и около 210 тысяч в день — это простой земснаряда. Убытки уже составили около миллиона рублей.

Если техника будет простаивать дальше, то, как сообщает сторона застройщика, сумма исков, предъявленных к виновным в этом, может существенно вырасти. Кроме того, Хоруженко добавляет, что компания вложила средства в проектные работы, прокладку линии электроснабжения, разработку технических проектов, бурение. На это потрачены десятки миллионов рублей.

— Мы находимся в климатической зоне, где может резко наступить зима, — говорит управляющий партнер адвокатского бюро «Гребнева и партнеры» Ирина Гребнева (Осуществляет юридическое сопровождение стороны заказчика. — Ред.). — Константин называет убытки на текущий день. Если работы не будут выполнены в течение периода, когда можно прокладывать кабель, убытки станут возрастать в геометрической прогрессии.

Об убытках в связи с простоем заявляет и подрядчик.

— Сейчас мы срываем договорные обязательства как между нами и «Старицей», так и между нами и АО «РЭС», — говорит исполнительный директор ООО «Проектстрой» Вадим Котовщиков. — Понесенные при этом затраты нам компенсировать никто не собирается. Если бы жители и общественники сказали: «Без проблем, останавливайте работу, мы вам издержки ваши все компенсируем», но этого никто не делает. Этот кабель возник не просто так. С «РЭС» заключается договор технического присоединения, где указывается, что заявитель, для которого мы прокладываем кабель, должен выполнить свои обязательства в части определенных работ.

По словам подрядчика, несмотря на то, что участок, где прокладывается кабель, является предметом спора с мэрией Новосибирска, необходимое согласие на проведение этих работ было получено. Что касается непосредственно карьерного участка и предстоящих работ на нем, то здесь, по словам гендиректора «Старицы», нет вопросов с точки зрения закона. В конце 90-х после разведки месторождения участок изначально предназначался под карьер. В то время держателем лицензии была мэрия Новосибирска, которая так и не приступила к разработкам. В 2014 году участок был повторно выставлен на торги, где победило предложение ООО «Старица». Пятнадцатилетний разрыв в разработке месторождения был связан с тем, что до разведки генплан не учитывал возможное месторождение и предполагал в этом месте разместить дорогу.

— Нам в суде пришлось доказывать преимущества федерального законодательства, и мы отстояли свое право — мэрия предоставила нам участок, — рассказывает Хоруженко. — Однако, в связи с тем, что за прошедшие годы количество домов частного сектора в этом районе увеличилось, мы уменьшили контур разработки с 37 до 27 га.

По словам директора компании, месторождение, на территории которого сейчас находятся болото и стихийные свалки, предполагается разрабатывать единым контуром.

— Но на первой встрече с местными жителями вскрылась проблема: там есть дорога, рассекающая это болото пополам, — рассказывает Хоруженко. — Она играет большое значение для местных жителей. Мы приняли решение ее сохранить. Более того, мы взяли на себя обязательство ее поддерживать в хорошем состоянии. Но чтобы исключить дорогу из контура разработки, нужно внести изменения в технический проект, который уже утвержден.

Из-за этого «Старица» планирует сделать альтернативную дорогу для движения техники — в обход жилмассива. Для этого она «взяла паузу» в разработке до 2020 года, чтобы внести необходимые изменения в техдокументацию. Общественники ставят вопрос более радикально и настаивают на отзыве лицензии на разработку карьера. По информации регионального правительства, оснований для этого нет.

— Проектом предусмотрено, что движение транспортных средств будет осуществляться по технологическим дорогам в дневное время с обязательным наличием палаток, предотвращающих рассеивание материала, — говорится в ответе теперь уже бывшего вице-губернатора Александра Дубовицкого общественникам. — Для снижения запыленности предусмотрен полив технологических дорог. Количество выбросов в атмосферу не будет превышать предельных нормативов, что подтверждено санитарно-эпидемиологическим заключением ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии Новосибирской области». Хочу отметить, что аналогичные работы проводятся ООО «Старица» в черте города Искитима на реке Бердь (30-50 м до жилого сектора) уже в течение трех лет. Ухудшения экологической обстановки не отмечено. Исходя из вышеизложенного, досрочное прекращение пользования недрами месторождения «Кучино» и аннулирование лицензии во внесудебном порядке не представляется возможным.

Что касается возможного подтопления территории с началом разработки карьера, то его вероятность опровергает ООО «Новосибгеомониторинг».

— Вектор движения грунтовых вод с территории микрорайонов «Новомарусино» и «Дивногорский» направлен в противоположном направлении от микрорайонов «Левобережный» и «Балластный карьер», — сообщают в компании (Об этом говорится в письме, которое общественники получили от правительства области. — Ред.). — Добыча на месторождении песчано-гравийных материалов «Кучино» положительно повлияет на гидрологическую обстановку в границах микрорайонов «Балластный карьер» и «Левобережный», так как при разработках месторождений образуются дополнительные площади разгрузки потоков, которыми являются карьеры. По вопросу оценки скопившихся на рассматриваемых территориях 5 млн тонн воды: если расположить данный объем воды на площади 5 кв. км, то весь участок будет покрыт слоем воды в 1 м. Подобной ситуации в границах описываемого района не наблюдается.

ООО «Старица» зарегистрировано 13 августа 2008 года. Уставный капитал — 6 млн рублей. Основное направление деятельности — разработка гравийных и песчаных карьеров, добыча глины и каолина. Один из учредителей компании — ЗАО «РГС» (52,5% акций), которую возглавляет гендиректор АО «Сибгидромехстрой» Евгений Лизунов. Компания работает в Новосибирске с 1961 года. Направления работы на территории Новосибирской области — очистка золоотвалов ТЭЦ-2 и ТЭЦ-3 в Новосибирске, с одновременным намывом территории под застройку, намыв земляного полотна пойменной насыпи на подходе к мосту через реку Обь на Северном обходе, намыв территории площадью 55 га под строительство выставочного комплекса «ЭкспоЦентр», намыв земляного полотна автодороги на улице Станционная, спрямление русла и берегоукрепление на реке Бердь. В собственности АО «Сибгидромехстрой» находится крупная производственная база в Новосибирске, на территории которой выполняется ремонт основного и вспомогательного оборудования, железнодорожные тупики, склады, и автомобильные боксы. Уставный капитал — 73,1 млн рублей.

Фото со страницы Анастасии Сергеевой в Facebook