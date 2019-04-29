 Рекламодателям

ПроЗдоровье
ПроНедвижимость
ПроБизнес

Новосибирцы оценили заботу о них работодателем в 2,51 балла

Самое частое проявление заботы у опрошенных — своевременная выплата зарплаты.
  • 29/04/2019, 14:30
Новосибирцы оценили заботу о них работодателем в 2,51 балла

Служба Исследований компании HeadHunter провела опрос соискателей Новосибирска с целью выяснить, насколько их работодатели заботятся о своих сотрудниках, а также что, помимо зарплаты, является для них наиболее важным при выборе компании для работы, сообщили в пресс-службе компании.

Среди аспектов, которые уже предоставляются работникам в компаниях, в которых они работают/ работали, наиболее частым оказалась своевременная выплата зарплаты — этот вариант выбрали 74% респондентов. На втором месте оказалось предоставление удобного рабочего места (37%), на третьей строчке оказались корпоративные мероприятия, из отметил каждый третий новосибирец. Достойную зарплату отметили 28% респондентов.

Если говорить о том, что важно соискателям при выборе работодателя (помимо достойной зарплаты, выплачиваемой вовремя), то на первый план выходят широкие возможности карьерного роста — этот вариант выбрали 65% соискателей. Удобное рабочее место и оплата сверхурочных важно для 52% респондентов. Оплата обучения сотрудников оказалась важна для 49% соискателей. Про гибкий график работы вспомнили 44 опрошенных, про ДМС 30%.

Оплата сверхурочных находится на 1 месте по важности для соискателей из сфер «Административный персонал» (62%), «Безопасность» (66%), «Начало карьеры» (60%), «Строительство» (67%). Для представителей медицинской сферы важнее всего, чтобы компания оплачивала им обучение (60% выбрали этот вариант).

Отмечается, что 47% соискателей оценили заботу своих работодателей о сотрудниках достаточно низко — на 1 и 2 из пяти. На 4 и 5 суммарно оценили это лишь 20% соискателей. 29% выбрали оценку 3, и ещё 4% затруднились с ответом.

Средняя оценка соискателями заботы работодателей о сотрудниках в Новосибирске составила 2.51. По России средняя оценка заботы составила 2,54.

Фото: pixabay.com, автор- StartupStockPhotos

Популярное с сайта

Весенние палы в селах области приводят к ЧС

Весенние палы в селах области приводят к ЧС

29/04/2019, 13:47
По факту происшествия в Курундусе возбуждены административные и уголовные дела.
«СВЧ резонатор» поможет увеличить скорость исследований в 10 раз

«СВЧ резонатор» поможет увеличить скорость исследований в 10 раз

29/04/2019, 13:38
Первые продажи прибора планируются уже осенью нынешнего года.
Кто сможет претендовать на инвестиционный налоговый вычет?

Кто сможет претендовать на инвестиционный налоговый вычет?

29/04/2019, 12:47
При применении этой льготы, предприниматель может снизить ставку налога на прибыль до 10%.

Актуальный разговор

Новые тренды рынка: смена поколений и акцент на рискпрофиль

Новые тренды рынка: смена поколений и акцент на рискпрофиль

Все материалы
Новости

«Сибирскому антрациту» предъявили перегруз

29/04/2019, 18:08

Почти 100 чиновников региона наказаны по итогам декларационной кампании 2018 года

29/04/2019, 18:05

Kantar: Каждая пятая пачка сигарет в Новосибирске — контрафакт

29/04/2019, 16:34

Новосибирская область замыкает пятерку лидеров по объемам реализации молока в России

29/04/2019, 16:29

Семь молодых ученых Новосибирска получили грантовую поддержку мэрии

29/04/2019, 15:42

Весенние палы в селах области приводят к ЧС

29/04/2019, 13:47

«СВЧ резонатор» поможет увеличить скорость исследований в 10 раз

29/04/2019, 13:38

Кто сможет претендовать на инвестиционный налоговый вычет?

29/04/2019, 12:47

Животноводам не хватает господдержки

29/04/2019, 12:42

Сибиряки стали чаще получать посылки из-за границы

29/04/2019, 11:54

 © 2016-2019 – НП «Клуб парламентских корреспондентов» 16+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области


Подписываясь на новости, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×
×
Апрель 2019
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Мар    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930  
×
Arrow
Arrow
Slider
×
Arrow
Arrow
Slider
×
Arrow
Arrow
Slider
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Оставьте свои контакты и наш менеджер свяжется с вами, чтобы уточнить необходимые данные.



Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Оставьте свои контакты и наш менеджер свяжется с вами, чтобы уточнить необходимые данные.



Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×
Наверх в Новости Новосибирска