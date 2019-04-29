Новосибирцы оценили заботу о них работодателем в 2,51 балла

Служба Исследований компании HeadHunter провела опрос соискателей Новосибирска с целью выяснить, насколько их работодатели заботятся о своих сотрудниках, а также что, помимо зарплаты, является для них наиболее важным при выборе компании для работы, сообщили в пресс-службе компании.

Среди аспектов, которые уже предоставляются работникам в компаниях, в которых они работают/ работали, наиболее частым оказалась своевременная выплата зарплаты — этот вариант выбрали 74% респондентов. На втором месте оказалось предоставление удобного рабочего места (37%), на третьей строчке оказались корпоративные мероприятия, из отметил каждый третий новосибирец. Достойную зарплату отметили 28% респондентов.

Если говорить о том, что важно соискателям при выборе работодателя (помимо достойной зарплаты, выплачиваемой вовремя), то на первый план выходят широкие возможности карьерного роста — этот вариант выбрали 65% соискателей. Удобное рабочее место и оплата сверхурочных важно для 52% респондентов. Оплата обучения сотрудников оказалась важна для 49% соискателей. Про гибкий график работы вспомнили 44 опрошенных, про ДМС 30%.

Оплата сверхурочных находится на 1 месте по важности для соискателей из сфер «Административный персонал» (62%), «Безопасность» (66%), «Начало карьеры» (60%), «Строительство» (67%). Для представителей медицинской сферы важнее всего, чтобы компания оплачивала им обучение (60% выбрали этот вариант).

Отмечается, что 47% соискателей оценили заботу своих работодателей о сотрудниках достаточно низко — на 1 и 2 из пяти. На 4 и 5 суммарно оценили это лишь 20% соискателей. 29% выбрали оценку 3, и ещё 4% затруднились с ответом.

Средняя оценка соискателями заботы работодателей о сотрудниках в Новосибирске составила 2.51. По России средняя оценка заботы составила 2,54.

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