Весенние палы в селах области приводят к ЧС

В отношении главы Кировского сельсовета и сельсовета, как юрлица, возбуждены дела об административных нарушениях по факту пожара на станции Курундус Тогучинского района. Об этом на оперативном совещании у губернатора области сообщил начальник областного управления МЧС Виктор Орлов. Помимо главы сельсовета, по словам Орлова ещё четверо человек привлечены к административной ответственности. Одновременно расследуется и уголовное дело по статье 168 УК РФ (повреждение и порча имущества).

— Сегодня проводится дознание совместно с МВД, — сообщил Орлов. — Заявлено о возможности возбуждения уголовного дела и ведутся подготовительные мероприятия Следственным комитетом. На сегодняшний день причины пожара понятны, они рукотворные. Идёт поиск виновных. Порывы ветра усилили переход пала. Также этому способствовало большое количество неубранной прошлогодней травы.

Как сообщил начальник МЧС в результате происшествия, в огне погибли четверо человек, двенадцать удалось спасти. Кроме того, пожар уничтожил семь зданий, в том числе три жилых дома. На момент подготовки материала получить данные о размере экономического ущерба в администрации сельсовета на удалось — поселковое руководство находилось в районном центре.

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