«Умные» сервисы для ЖКХ

Специалисты Новосибирского филиала «Ростелекома» встретились с руководителями управляющих компаний и товариществ собственников жилья, чтобы подробнее рассказать об услугах, с помощью которых обслуживать многоквартирные жилые дома становится проще. В их числе — база цифровых решений, позволяющая оснастить многоэтажки интеллектуальными системами как внутри, так и снаружи.

— Мы презентуем услуги, которые помогут организациям в управлении многоквартирными домами. Это комплекс сервисов в сфере ЖКХ: видеонаблюдение, IP-домофоны, единый придомовой Wi-Fi, а также услуги по установке и обслуживанию средств пожарной безопасности, электроизмерению и по сбору данных с приборов учета — как общедомовых, так и индивидуальных, — пояснил руководитель направления по проекту «Сбор данных с приборов учета» Новосибирского филиала ПАО «Ростелеком» Вадим Омельченко.

Этот комплекс от «Ростелекома» помогает обслуживающим организациям ускорить процесс сбора информации о потребленных ресурсах. На сегодня более тысячи многоквартирных домов в Новосибирске и области получают показания общедомовых счетчиков тепла, воды и электроэнергии без участия человека. Цифры поступают в единую диспетчерскую по интернету, благодаря чему исключается вероятность подделки результатов или случайной ошибки. Специалисты «Ростелекома» уже внедрили систему сбора показаний индивидуальных приборов учета на нескольких объектах и прорабатывают новые проекты для многоэтажек.

Пришедших на встречу интересовали как эти вопросы, так и дополнительные возможности по обеспечению безопасности жильцов. В том числе это касается «умного» управления шлагбаумами и воротами при въезде во двор, видеонаблюдения и прохода в подъезды по видеодомофону, который дает возможность в реальном времени следить за тем, кто, когда и по какому ключу заходил в дом.

— Больше всего меня заинтересовал сбор показаний с индивидуальных приборов учета. Это для нас самое актуальное, потому что жильцы часто передают данные не вовремя, могут записать не все цифры, путаются в показаниях. Поэтому мы ждем дальнейшего развития этого направления. Кроме того, нам интересны темы видеонаблюдения и домофонии. И мы будем думать о возможности внедрения этих услуг, — рассказал участник презентации, представитель новосибирского ТСЖ «Яхонт» Александр Доновский.

Подобные встречи заказчиков услуг и их разработчиков проходят в офисе Новосибирского филиала «Ростелекома» не в первый раз. Как говорят организаторы, живое общение помогает лучше понять, какие сервисы интересуют представителей управляющих организаций больше всего.

Фото пресс-служба компании