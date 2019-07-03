В регионе разворачивается пункт помощи пострадавшим при наводнении в Иркутской области

В Новосибирской области разворачивается пункт приема гуманитарной помощи пострадавшим при наводнении в Иркутской области, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Пункт открывается завтра, 4 июля, по адресу: г. Новосибирск, ул. Горького, 91 (ГАУ НСО «Дом ветеранов Новосибирской области») и будет работать ежедневно с 10.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00. Контактный телефон в учреждении: +7 (383) 223-17-16.

В пресс-службе регионального министерства труда и соцразвития отметили, что в качестве гуманитарной помощи принимаются продукты питания длительного срока хранения, предметы первой необходимости, одежда, обувь. Принимаемые вещи должны быть в надлежащем санитарно-гигиеническом состоянии, пригодными для дальнейшего использования или новыми;

Примерный перечень вещей: верхняя одежда; сумки, рюкзаки, ранцы; детские игрушки (кроме погремушек и игрушек для детей до одного года), принадлежности для новорожденных (кроме бывших в употреблении); обувь; постельные принадлежности.

Продукты питания длительного (не менее 6 месяцев до истечения срока) хранения: чай, кофе, сахар, сгущенное молоко, консервы (мясные, рыбные, овощные), каши.

Не принимаются: лекарства и лекарственные препараты, вещи из легковоспламеняющихся, пожаро-взрывоопасных и ядовитых материалов, табачные изделия, алкогольные напитки, а также товары, оборот которых на территории РФ запрещен или ограничен.

Фото: с сайта правительства Иркутской области