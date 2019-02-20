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Новосибирцы пересаживаются с малых авто на кроссоверы

Из топ-5 ушли Hyundai Solaris, Toyota Camry и Nissan Almera, вместо них появились LADA «Нива», Skoda Rapid и Mazda CX-5.
  • 20/02/2019, 17:05
Новосибирцы пересаживаются на кроссоверы

За год структура рынка продаж самых популярных сегментов в Новосибирске изменилась: доля кроссоверов выросла на 15,2 процентных пункта, а малых машин уменьшилась на 5,8 п.п. К таким выводам пришли эксперты «Авито Авто», проанализировав продажи машин не старше трех лет.

Отмечается, что в 2018 году самым продаваемым в городе автомобилем до трех лет стала KIA Rio. Самой доступной моделью стала LADA «Нива» – в среднем ее покупали за 363 077 рублей, а самой дорогой – Mazda CX-5 за 1 886 429 рублей. Самым значительным изменением в стоимости отметилась Mazda CX-5 (+25,8%). В целом эксперты отметили подорожание всех моделей.

Аналитики уточнили, что спустя год из топ-5 ушли Hyundai Solaris, Toyota Camry и Nissan Almera, вместо них появились LADA «Нива», Skoda Rapid и Mazda CX-5.

В целом по России в сегменте авто возрастом до трех лет стоимость такой машины увеличилась на 7% – с 754 тыс. до 808 тыс. рублей. Самой продаваемой моделью стала LADA Granta за 350 тыс. рублей.

Доступнее всего авто до трех лет продавались в Тольятти – в среднем за 699 921 рубль. Дороже всего – в Москве, за 1 197 560 рублей. Цены снизились только в Барнауле (-30,7%), Иркутске (-28,1%) и Красноярске (-6,2%). В Тюмени они остались на уровне 2017 года. Наибольшим подорожанием отметился Новосибирск (+23,4%).

Фото: Ростислав Нетисов

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