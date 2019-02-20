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Дорожникам придется работать в авральном режиме

Торги на проведение работ по реализации регионального проекта БКД область сможет объявлять только с марта.
  • 20/02/2019, 17:30
Автор: Юлия Данилова
Контракты на проведение дорожных работ начнут отыгрывать только в марте
Финансирование дорожного фонда области вырастет на миллиарды рублей.

Министерство транспорта Новосибирской области предлагает внести изменения в региональную госпрограмму «Развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения в Новосибирской области в 2015-2022 годах», а также провести изменения в закон об областном бюджете на 2019-2021 годы. Как пояснил министр транспорта региона Анатолий Костылевский на заседании транспортного комитета регионального парламента, это необходимо для заключения соглашения с Федеральным дорожным агентством (Росавтодором) по федеральной программе «Безопасные и качественные автомобильные дороги 2.0» («БКД 2.0») и получения межбюджетного трансферта из федерального бюджета на реализацию регионального проекта БКД.

— Почему такая срочность? Мы должны до 1 марта подписать соглашение с Федеральным дорожным агентством, так как это одно из условий выделения межбюджетных трансфертов. Для этого 25 февраля на заседание правительства области нужно вынести скорректированную госпрограмму, — пояснил министр. — Вчера мы подписали соглашение с минтрансом РФ с установлением целевых показателей.

Основные корректировки связаны с началом реализации в 2019 году регионального проекта БКД, продолжением работ по строительству мостового перехода через реку Обь. Увеличены объемы финансирования программы в 2019-2021 годах.

В 2019 общий объем финансирования программы составит 16,7 млрд рублей — рост 3,1 млрд, в том числе 1,4 млрд составят средства федерального бюджета, 1,5 млрд — областного и 200 млн — местного бюджета. В 2020 году общий объем дорожного фонда региона составит 24,4 млрд рублей. Увеличение — 5,5 млрд, в том числе 1 млрд за счет средств федерального, 4,3 млрд — областного и 200 млн — местного бюджетов.

— 562 млн рублей будут направлены на строительство ЛДС, 2,3 млрд составят поступления от акцизов по уточненному прогнозу минфина, 1,5 млрд рублей — на четвертый мост, — уточнил министр. — В 2021 году бюджет дорожного фонда составит 24,4 млрд рублей — рост на 4,1 млрд, в том числе 1,1 млрд — средства федерального, 2,7 — млрд областного, 300 млн — местного бюджетов.

На ремонте дорог придется экономить

Председатель комитета Федор Николаев поинтересовался, когда эти корректировки будут отражены в бюджете. Костылевский пояснил, что «денежная сессия» (то есть с внесением поправок в бюджет) запланирована в апреле.

— Это будет после подписания соглашения с Роставтодором, когда мы официально получим федеральные средства, — добавил он. — К сожалению, сегодня средства по минтрансу и ТУАДу заблокированы. Мы не можем платить по переходящим контрактам, не можем объявлять процедуры торгов. Подписать соглашение с Росавтодором планируем до 1 марта.

Николаев отметил, что в такой ситуации только в марте будут объявлены торговые процедуры, итоги конкурсов по выбору подрядчиков подведены в апреле, а контракты подписаны в конце мая. И за короткое сибирское лето компаниям придется выполнить все работы.

— Получается так, — подтвердил Костылевский.

Региональная программа «БКД 2.0» еще не согласована в Росавтодоре

О том, что региональная программа «Развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения в Новосибирской области в 2015-2022 годах» не согласована в Росавтодоре, было известно еще в середине января. К программе возникли вопросы у ГИБДД УВД по Новосибирской области. Представители ведомства заявляли, что документ нуждается в доработке в части приведения в нормативное состояние региональных и муниципальных дорог. Так, в ГИБДД поясняли, что в программу были включены дороги, выбранные без учета аварийности и разработки инженерных мероприятий.

Согласно госпрограмме, прирост протяженности автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям от проведения капитального ремонта, ремонта за 2019-2024 годы, в Новосибирской области должен составить 394 км или 39,8%.

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