В Новосибирске разработают эмблему для чемпионата мира по хоккею

Бюджетный комитет регионального парламента одобрил создание автономной некоммерческой организации «Исполнительная дирекция молодежного Чемпионата мира по хоккею 2023 года в городе Новосибирске», для подготовки к проведению чемпионата.

При этом депутат Лариса Шашукова поинтересовалась, просчитывался ли уже бюджетный эффект от проведения в городе этого мероприятия:

— Какой доход это принесет области? От продажи билетов, от проведения экскурсий и т.д.?

— В этом году мы планируем запустить конкурс на разработку эмблемы чемпионата, а также подготовку сувенирных вещей, — пояснил он.

Министр сорта Сергей Ахапов пояснил, что пока ответа на этот вопрос нет. Билетной программой будет заниматься создаваемая дирекция АНО, в соответствии с регламентом КХЛ. Он подчеркнул, что пока сложно говорить о доходах, так как это больше имиджевое мероприятие для Новосибирской области и Российской Федерации.

Организацией конкурсов и выбором подрядчиков будет заниматься АНО, деятельность которой будет курировать министерство.

В бюджет области на 2019 год заложены 1,3 миллиарда рублей на строительство новой ледовой арены, федеральное софинансирование составит 300 миллионов рублей.

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