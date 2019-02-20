В Новосибирске разработают эмблему для чемпионата мира по хоккею

Бюджетный комитет регионального парламента одобрил создание автономной некоммерческой организации «Исполнительная дирекция молодежного Чемпионата мира по хоккею 2023 года в городе Новосибирске», для подготовки к проведению чемпионата.
При этом депутат Лариса Шашукова поинтересовалась, просчитывался ли уже бюджетный эффект от проведения в городе этого мероприятия:
— Какой доход это принесет области? От продажи билетов, от проведения экскурсий и т.д.?
— В этом году мы планируем запустить конкурс на разработку эмблемы чемпионата, а также подготовку сувенирных вещей, — пояснил он.
Организацией конкурсов и выбором подрядчиков будет заниматься АНО, деятельность которой будет курировать министерство.
В бюджет области на 2019 год заложены 1,3 миллиарда рублей на строительство новой ледовой арены, федеральное софинансирование составит 300 миллионов рублей.
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