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Новосибирцы перешли с Xbox на Sony Playstation

Число сделок купли-продажи консолей в городе выросло на 16%.
  • 01/03/2019, 18:51
Новосибирцы перешли с Xbox на Sony Playstation

Эксперты Авито проанализировали рынок игровых консолей и узнали, что Новосибирск стал одним из 10 крупных городов, жители которых за год перешли с Xbox на Sony Playstation (PS). При этом PS стоит на 10% дороже своего главного конкурента. Число сделок купли-продажи консолей в городе выросло на 16%.

— В 2017 году рынок игровых консолей в России был поделен между главными конкурентами – Sony Playstation и Xbox – поровну: на каждую марку пришлось по 50% продаж. При этом среди 23 крупных городов в 10 первенство принадлежало Xbox, а 8 – Sony. Еще в пяти был паритет. А в 2018 году Sony Playstation совершила мощный рывок в продажах и завоевала рынок: теперь соотношение продаж составляет 60% на 40%. Более того, PS буквально отобрала 10 «чужих» городов и склонила 5 «нейтральных» в свою пользу, получив долю от 54% в Саратове до 66% в Иркутске и Красноярске, — отмечают специалисты Авито.

Отмечается, что в Новосибирске доля продаж PlayStation в 2018 году составила 57%, а Xbox – 43%. В прошлом году по этому показателю лидировал Xbox.

Эксперты отмечают, что PlayStation добилась такого успеха, несмотря на подорожание в целом по России на 10% до 9 881 рубля. В Новосибирске PS подорожала на 13% до 9 524 рублей, а Xbox – на 2% и стоит в среднем 8 638 рублей.

Помимо консолей-лидеров, на Авито продаются высокотехнологичные игровые приставки марки Nintendo. За год их продажи по всей стране выросли на 61%, а средняя цена достигла 9 396 рублей, увеличившись на 36%. В Новосибирске Nintendo выросла в стоимости на 7% до 7 115 рублей.

Фото: pixabay.com, автор- StockSnap

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