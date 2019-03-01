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Правительство Новосибирской области выделит ФК «Сибирь» 250 млн рублей

Соответствующее постановление одобрено на заседании правительства Новосибирской области.
  • 01/03/2019, 17:47
Правительство Новосибирской области выделит ФК «Сибирь» 250 млн рублей

Правительством Новосибирской области одобрено предоставление финансовой поддержки футбольному клубу «Сибирь». Соответствующее постановление одобрено на заседании правительства Новосибирской области, сообщили в пресс-службе регионального правительства. Планируется, что объём господдержки составит порядка 250 млн рублей.

— Поддержку футбольному клубу «Сибирь» в нашем регионе оказывает не только правительство Новосибирской области, но и сами жители, которые регулярно приходят поддержать команду на матчи, ближайший из которых состоится 3 марта в 17.00 часов в манеже «Заря», – подчеркнул Андрей Жуков. – В наших планах – проведение работы по укреплению позиций и развитию нашей футбольной команды и в целом клуба, который является не только спортивной гордостью, но и частью истории Новосибирской области — история клуба ведет свой отсчёт с 1936 года, — отметил заместитель губернатора Новосибирской области Андрей Жуков.

Он напомнил, что у ФК «Сибирь» сменился тренер. После завершения своей спортивной карьеры в футбольных клубах «Торпедо» и московском «Локомотиве», в 2003 году Игорь Чугайнов начинает свою тренерскую карьеру. За 15 лет он успел поработать и в тренерском штабе национальной сборной России, и во многих клубах, играющих в ФНЛ.

Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области

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