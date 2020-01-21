Новосибирцы подали более 16 тысяч налоговых деклараций

Более 16 тысяч налоговых деклараций подано жителями Новосибирской области с 1 января 2020 года в рамках декларационной кампании. 45% деклараций от общего количества подано в электронном виде, сообщили в пресс-службе УФНС по Новосибирской области.

— Не позднее 30 апреля граждане должны отчитаться о доходах, полученных в 2019 году. Оплатить НДФЛ, исчисленный по декларации, необходимо не позднее 15 июля 2020 года, — напомнили в УФНС России по Новосибирской области.

Отмечается, что граждане самостоятельно исчисляют НДФЛ и представляют декларацию по форме 3-НДФЛ в налоговый орган по месту своего учета.

— Представить ее необходимо, если в 2019 году налогоплательщик, к примеру: продал недвижимость, которая была в собственности меньше минимального срока владения; получил в подарок не от близких родственников недвижимое имущество, транспортное средство, ценные бумаги; выиграл в лотерею сумму не более 15 тыс. рублей; сдавал имущество в аренду; получал доход от зарубежных источников, — рассказали в пресс-службе.

Отчитаться о своих доходах должны также индивидуальные предприниматели, нотариусы, адвокаты, учредившие адвокатские кабинеты, и другие лица, занимающиеся частной практикой.

— Если налоговый агент не удержал НДФЛ при выплате дохода и не сообщил гражданину и в налоговый орган о невозможности удержать налог (в том числе о сумме неудержанного НДФЛ), то такой доход необходимо задекларировать самостоятельно. Если же налоговый агент выполнил эту обязанность, то налоговый орган направит гражданину налоговое уведомление, на основании которого необходимо уплатить НДФЛ не позднее 1 декабря 2020 года, — отметили в УФНС.

Предельный срок подачи декларации 30 апреля 2020 года не распространяется на декларации, представляемые исключительно с целью получения налоговых вычетов. Для их получения направить налоговую декларацию можно в любое время в течение года.

Фото: пресс-служба УФНС по Новосибирской области