Туризм пошел в гору

Начавшийся год будет в туристической индустрии Сибирского федерального округа порой положительной динамики и тематического разнообразия. Таков лейтмотив пресс-конференции, устроенной в новосибирском офисе ИА ТАСС Новосибирской ассоциацией туристских организаций (НАТО).

Глобальных и драматических перемен на туристическом рынке в 2019-м не было, зато малых было столько, что это в итоге дало мозаично-трансформирующий эффект — изменило картину достаточно зримо.

Первый тренд, общий для рынка в целом, — упорядочивание отрасли. Если не до безупречного автоматизма, то до значительного снижения рисков. Например, позитивно сработали поправки, обязывающие туроператоров иметь два фонда: резервный и фонд персональной ответственности.

— Раньше у туроператоров была только страховка, сейчас есть фактические деньги, — поясняет Елена Лукьянова, директор туроператорской компании «Глобус-Тур», член правления Новосибирской ассоциации туристских организаций. — Сейчас в России резервный фонд составил 450 млн рублей — это только на случай экстренных ситуаций. А фонд персональной ответственности туроператоров стремится к 2 млрд — составляет 1 млрд 900 млн рублей. Туроператорский сектор значительно упорядочен. А вот в секторе турагентств регулирующие механизмы пока еще менее проработаны. Но подвижки тоже есть. В Госдуме сейчас на рассмотрении закон, где есть нормы, регулирующие деятельность турагентов.

Сейчас в России около 20-22 тысяч турагентств, в реестре, который ведет Турпомощь, числятся 17 тысяч турагентств. В Новосибирске 490 туристических компаний, по данным 2ГИС.

По словам спикеров пресс-конференции, выездной организованный туризм вырос на 2-3%, внутренний организованный туризм — на 8%.

— Во внутреннем сегменте велика доля самостоятельных путешественников, которые в поле учета попадают не столь рельефно, — уточнила Елена Лукьянова.

Турция, Таиланд, Вьетнам — направления, показавшие рост на 12-14%, новое направление — Япония — выросло на 30%. Такая динамика проявилась благодаря запуску японского направления авиакомпанией S7. Внутреннее южное направление (Сочи, Крым) показало рост в 15%.

Взрывного прироста новых направлений в 2020-м не запланировано, но ожидается значительное увеличение объемов перевозки в Турцию.

— Прогноз, подчеркну, пока сугубо пунктирный, — отметила Елена Лукьянова — Турецкое направление подорожало — примерно на 7-10% к 2019 году. Но пока курс евро работает на нас, ибо цены от турецких партнеров мы получаем в евро. Турки повышают цены. Это, например, обусловлено увеличением тамошних налогов на алкоголь — главную составляющую «олинклюзива». Так, по крайней мере, обосновывают это сами турки.

От компании S7 будет регулярный рейс в Турцию. По оценке Елены Лукьяновой, новинка удобна и для туроператорских предложений, и для самостоятельного туризма.

— Со 2 апреля запускается еще один новый регулярный рейс — на Тель-Авив, — добавляет Лукьянова. — Этого направления долго не было на нашем рынке, оно «стояло на паузе», будучи недешевым и непростым. И вот оно снова в работе.

Увеличивается количество рейсов в Чехию. Начиная с одного в 2017-м до трех в неделю сегодня. Сейчас, в принципе, востребована зона исторической Австро-Венгрии: Прага, Будапешт, другие города этого ареала. Хорошая динамика по Риму и Парижу.

В новогодние каникулы фавориты спроса — пляжные направления. Таиланд, Вьетнам. Недавно в обойме появился Фукуок — в дополнение к Камрани. Камрань и Фукуок — оба очень активны. В числе новых заявлено испанское направление — и пляжный туризм, и экскурсионный.

— Новосибирску продажи всегда помогает делать весь регион: и Кемерово с Новокузнецком, и Томск, и Барнаул, — констатирует Елена Лукьянова. — Да, там есть свои перевозчики, но многие все равно предпочитают летать из Новосибирска — тут больше возможностей, больше вылетов, больше вариативность сроков — на малое количество дней или на большое. Во-вторых, значимо, что Новосибирск — домашний город компании S7. А это возможность летать более комфортно на регулярных рейсах, с большим выбором дат, в любых маршрутных комбинациях — стыкуя маршруты дальше в Европу.

Как отметил Виталий Наумов, директор Регионального информационно-аналитического центра STI, член правления НАТО, изменились ситуативные модели российского туризма: отдых туристов становится более дискретным.

Раньше средний турист отправлялся в отпуск раз в год на две-три недели. Сейчас же люди свои отпуска делят на малые отрезки, распределенные по году. Соответственно, больше стала доля туров выходного дня, сити-туров.

— Правда, в Центральной России этот тренд проявляется ярче, — поясняет Виталий Наумов. — В Сибири доля блиц-туров не столь велика по объективным причинам — из-за удаленности Новосибирска от большинства внешних границ. Зато эта же специфика помогает нам фиксировать потоки: у нас есть аэропорт Толмачево, который отлично служит этому делу. Толмачево — вообще интересный индикатор. Самое массовое направление — Анталия (163 тысячи пассажиров в обе стороны). Примечательно, что Анталия — направление сезонное, активное с апреля по октябрь. На втором месте — Вьетнам (Камрань) и Таиланд (Бангкок). Камрань с пятой позиции поднялся на вторую, вытеснив с этой ступеньки Пекин. Впрочем, Пекин — это не столько наше туристическое направление, сколько китайское. И тема для отдельного разговора. Это если по отдельным направлениям, по конкретным городам-дестинациям. А если судить по странам выезда, то тут вне конкуренции Таиланд. В Таиланд в прошлом году из Толмачево вылетели 143 600 сибиряков. Это 10% от общероссийского потока в Таиланд. Так что по этому вектору Новосибирск прочно занимает третье место в общероссийском зачете. Конечно, срабатывает и суммирование потоков из городов большой сибирской конурбации. Более того, даже по совсем молодому направлению — израильскому — Новосибирск уже является третьим городом в России. Данные эти вполне референтные, ибо опираются еще и на израильскую систему регистрации въезжающих туристов — там она очень четкая, хорошо отлаженная.

Рост цен на авиаперевозки, который в 2019 году квалифицировался как стресс-фактор, оказался в этой роли не столь силен и грозен, как казалось в начале.

— Все цены на выезд формируются в долларах и евро, — объясняет Елена Лукьянова. — По итогу мы получаем рублевую сумму. В валютном выражении подорожания нет, а в рублевом выражении по этим маршрутам даже дает понижающую динамику. Это что касается регулярных рейсов, чартерные немного иначе планируются.

Среди стран по выездном потоку из Толмачево на втором и третьем месте Турция и Вьетнам. В Турцию выехали 84 900 человек, во Вьетнам — 66 тысяч человек.

— Совокупный выезд за рубеж из Толмачево — 1 млн 300 тысяч, 1 млн 30 тысяч — в страны дальнего зарубежья, — констатирует Виталий Наумов. — 1,5 млн — пассажиропоток на московском направлении (и в нем достаточно велика доля туристов-транзитников). Транзитная у нас практически вся Европа, идет транзит на дорогие, люксовые курорты Индийского океана, Ближнего Востока. Хорошая динамика по российским черноморским курортам. По Сочи и Симферополю практически одинаковый прирост — 20,9% (по Сочи) и 20,7% (по Симферополю). Самый большой рост — у Анапы (55% к показателям 2019-го). Причем Анапа показала круглогодичную ростовую динамику. Кавказские Минеральные Воды — прирост потока в 8-9%

Еще один тренд — вытеснение чартеров регулярными рейсами. Это влияет и на ситуативные модели. Например, позволяет самостоятельно конфигурировать путешествие, строить собственный маршрут.

— То есть увеличение доли регулярных рейсов — это и увеличение доли самостоятельного, импровизационного туризма, — отмечает Виталий Наумов. — Это общая закономерность для всех стран с развитой туристической индустрией. Да, самостоятельный турист менее нагляден как учетная единица. Но по большому счету он — все та же движущая сила туристического рынка.

Как подчеркнул Виталий Наумов, пополняется этот лагерь за счет среднего сегмента — именно оттуда идет отток. Зато полюса — нижний и верхний ценовые сегменты — практически стабильны. Потребителю из нижнего звена очень важна экономичность предложения (а это могут обеспечить именно туроператоры), а для туриста-премиала ценна предсказуемость качества услуг, к самостоятельным вояжам он не склонен именно по этой причине. Так что отрасли придется особенно активно бороться за внимание «середины» — предлагать путешественникам продукт, который по яркости и насыщенности не уступал бы путешествиям-экспромтам.

Фото автора