Новосибирцы подписывают петицию против строительства надземного перехода на пл. Лыщинского

Новосибирские общественники составили петицию на имя губернатора региона Андрея Травникова, в которой высказались против строительства надземного перехода на площади Лыщинского.

— Проект реконструкции площади Лыщинского включает ликвидацию наземных пешеходных переходов, что является катастрофой для маломобильного населения, пожилых людей и людей (в основным женщин) с колясками, т.к. средств установить лифты и эскалаторы у бюджета города нет, — говорится в петиции.

По мнению автора петиции, даже если лифты будут установлены, большую часть времени они будут стоять сломанными, т.к. их нужно обслуживать.

— Для примера содержание в год пешеходного моста в городе Оби обходится в 1,2 млн рублей, стоимость содержания аналогичного сооружения на остановке «Экспоцентр» без лифтов и эскалаторов — 656 тыс руб в год или 54,6 тыс руб в месяц, — говорится в петиции.

Напомним, по проекту, предложенному мэрией города Новосибирска, надземный переход на площади Лыщинского по воздуху должен соединить улицу Блюхера, проспект Карла Маркса и улицу Немировича-Данченко. Проект обойдется в 218 миллионов рублей.

— Длина одного моста (проектного) вместе со сходами — 190 метров: 55 метров пролет и две лестницы по 20 метров. Исходя из практики мера Нижнего Тагила хочется посадить в коляски всех проектировщиков и депутатов данного проекта и путь они попробуют подняться и спуститься хотя бы по одному такому наземному переходу, — говорится в петиции.

Общественники уверены, что появление надземного перехода не решит проблему с пробками.

— При этом красный сигнал светофора все равно будет присутствовать на дорогах и проблему с пробками эта мера не решит, — уверены они.

Фото: пресс-служба мэрии города Новосибирска