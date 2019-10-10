Рекламодателям
ПроЗдоровье
ПроНедвижимость
спецПРОекты
Истории успеха

Новосибирцы подписывают петицию против строительства надземного перехода на пл. Лыщинского

По мнению автора петиции, он ухудшит жизнь горожан, особенно маломобильных.
  • 10/10/2019, 18:31
img_6730_1

Новосибирские общественники составили петицию на имя губернатора региона Андрея Травникова, в которой высказались против строительства надземного перехода на площади Лыщинского.

— Проект реконструкции площади Лыщинского включает ликвидацию наземных пешеходных переходов, что является катастрофой для маломобильного населения, пожилых людей и людей (в основным женщин) с колясками, т.к. средств установить лифты и эскалаторы у бюджета города нет, — говорится в петиции.

По мнению автора петиции, даже если лифты будут установлены, большую часть времени они будут стоять сломанными, т.к. их нужно обслуживать.

— Для примера содержание в год пешеходного моста в городе Оби обходится в 1,2 млн рублей, стоимость содержания аналогичного сооружения на остановке «Экспоцентр» без лифтов и эскалаторов — 656 тыс руб в год или 54,6 тыс руб в месяц, — говорится в петиции.

Напомним, по проекту, предложенному мэрией города Новосибирска, надземный переход на площади Лыщинского по воздуху должен соединить улицу Блюхера, проспект Карла Маркса и улицу Немировича-Данченко. Проект обойдется в 218 миллионов рублей.

— Длина одного моста (проектного) вместе со сходами — 190 метров: 55 метров пролет и две лестницы по 20 метров. Исходя из практики мера Нижнего Тагила хочется посадить в коляски всех проектировщиков и депутатов данного проекта и путь они попробуют подняться и спуститься хотя бы по одному такому наземному переходу, — говорится в петиции.

Общественники уверены, что появление надземного перехода не решит проблему с пробками.

— При этом красный сигнал светофора все равно будет присутствовать на дорогах и проблему с пробками эта мера не решит, — уверены они.

Фото: пресс-служба мэрии города Новосибирска

Популярное с сайта

Облигациям расчищают дорогу

Облигациям расчищают дорогу

10/10/2019, 12:46
Но региональные инвесторы пока не спешат на долговой рынок.

ЦКП «СКИФ» выведет возможности биофармацевтики на новый уровень

10/10/2019, 11:16
Без понимания структуры белков невозможно создавать эффективно действующие лекарственные препараты.

Таблетка у дверей

10/10/2019, 10:01
Будет или не будет легализована в России интернет-торговля лекарствами?

Актуальный разговор

«В России нет ни одного проекта ГЧП в среднем профобразовании. Попробуем в Новосибирске»

Все материалы
Новости

Дорожная организация оштрафована за нарушение антикоррупционного законодательства

10/10/2019, 19:12

АРТ-группировки использую фишинг для проникновения во внутреннюю сеть финансовых организаций

10/10/2019, 16:58

Начальник отдела судебных приставов по Черепановскому району обвиняется во взятке

10/10/2019, 16:23

Два года условно получил бывший глава Татарского района, превысив должностные полномочия

10/10/2019, 14:30

Область планирует получить 800 млн рублей на дольщиков

10/10/2019, 14:10

Облигациям расчищают дорогу

10/10/2019, 12:46

ЦКП «СКИФ» выведет возможности биофармацевтики на новый уровень

10/10/2019, 11:16

Таблетка у дверей

10/10/2019, 10:01

Возможен ли ремонт изношенных сетей без повышения тарифа?

09/10/2019, 19:00

Новосибирская область вошла в топ—10 регионов по объему рынка новых кроссоверов

09/10/2019, 18:39

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии активной гиперссылки на infopro54.ru.  Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал.

Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

Материалы с пометкой Рекламный материал публикуются на коммерческой основе.


Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС77-59424 от 3.10.2014, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Ассоциация «Клуб независимых корреспондентов»

Яндекс.Метрика

 © 2016-2019 – Ассоциация «Клуб независимых корреспондентов» 16+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области

Недвижимость
Здоровье
Бизнес

Возможен ли ремонт изношенных сетей без повышения тарифа?

Подписаться на новости

Введите свой e-mail

 
×
×
Октябрь 2019
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Сен    
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031  
×
Arrow
Arrow
Slider
×
Arrow
Arrow
Slider
×
Arrow
Arrow
Slider
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Оставьте свои контакты и наш менеджер свяжется с вами, чтобы уточнить необходимые данные.



Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Оставьте свои контакты и наш менеджер свяжется с вами, чтобы уточнить необходимые данные.



Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×
Наверх в Новости Новосибирска