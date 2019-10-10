Дорожная организация оштрафована за нарушение антикоррупционного законодательства

Прокуратура Ордынского района Новосибирской области проверила в филиале ОАО «Новосибирскавтодор Ордынское дорожно-ремонтное строительное управление» исполнение законодательства о противодействии коррупции, сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры РФ.

— Установлено, что на работу в филиал акционерного общества мастером принят бывший федеральный государственный гражданский служащий, работавший ранее в должности начальника тыла межмуниципального отдела полиции ГУ МВД России в Новосибирской области. В нарушение требований Федерального закона «О противодействии коррупции» сведения о заключении трудового договора с указанным сотрудником не были направлены в установленный 10-дневный срок на предыдущее место его службы, — рассказали в ведомстве.

По результатам проверки прокуратура возбудила в отношении организации административное дело по ст. 19.29 КоАП РФ (незаконное привлечение к трудовой деятельности бывшего государственного служащего).

Кроме того, прокуратура внесла генеральному директору общества представление об устранении нарушений законодательства о противодействии коррупции.

Рассмотрев материалы прокурорской проверки, мировой судья привлек юридическое лицо к административной ответственности в виде штрафа в размере 100 тыс. рублей.

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