Новосибирцы положили в шесть раз больше денег на вклады в МТС Банке

По итогам 2019 года средний депозит новосибирца в МТС Банке в два раза превысил общероссийский показатель и составил 400 тысяч рублей. В целом за год жители Новосибирской области открыли в 2, 5 раза больше депозитов, а общая сумма денег на частных вкладах увеличилась в шесть раз по сравнению с 2018 годом, сообщают аналитики ПАО «МТС- Банк».

— Жители Новосибирска и области задумались о пассивном доходе и выбрали традиционный способ – депозит в банке, который подходит тем, кто хочет накопить и сохранить крупную сумму, при этом не рискуя вложениями. Большинство вкладчиков в новосибирском регионе предпочитают более выгодные сезонные предложения с повышенной ставкой. Напомним, что все банковские вклады и счета частных лиц и малых предприятий застрахованы государством, и в случае наступления страхового случая вкладчики гарантированно получают свои средства в пределах 1,4 миллиона рублей, — говорится в сообщении.

Отмечается, что в целом за прошедший год у жителей Новосибирска, где расположено 11 офисов МТС Банка, вырос спрос на кредиты — в два раза, кредитные карты — в 1,7 раз. Среди кредитных карт самой популярной у новосибирцев оказалась карта MTS CASHBAK с повышенным кэшбэком 5% в супермаркетах, кинотеатрах и АЗС – её выбрали почти две трети (66%) новосибирцев-клиентов Банка.

В пресс-службе банка также отметили, что в 2019 году активнее кредитовался малый бизнес региона: число кредитов выросло на 20%, а их объем превысил 500 млн рублей. При этом бизнесмены Новосибирска открыли почти в четыре раза больше расчетных счетов.

— Благодаря развитию цифровых и дистанционных каналов обслуживания по итогам 2019 года число клиентов МТС Банка в Новосибирске выросло почти в 2 раза, при этом время ожидания в очереди сократилось и в среднем не превышает 6 минут, — резюмировали в банке.

Фото: пресс-служба банка