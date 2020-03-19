В Новосибирской области назначен главный следователь

Полковник Дмитрий Ходаков назначен замначальника ГУ МВД по Новосибирской области — главой следственного управления ГУ МВД по Новосибирской области. Выдержки из документа о назначении появились в сообществе «Омбудсмен полиции» в соцсети ВКонтакте. На портале правовой информации документ пока не размещен.

До этого момента Дмитрий Ходаков являлся исполняющим обязанности главы следственного управления регионального ГУ МВД. Он занял эту должность после Андрея Неупокоева, который был освобожден от должности в октябре 2019 года.

Фото с сайта 54.мвд.рф